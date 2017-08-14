3 блюда, которые вы неправильно готовите
Даже имея под рукой всевозможные кулинарные книги и интернет-советы, мы порой готовим неправильно даже самые простые блюда. Пора исправить положение!
Мясо
В мясе содержатся многочисленные макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты. Но чтобы сохранить все полезные свойства продукта, нужно как минимум правильно его готовить. Итак, какие же ошибки мы допускаем?
- Жарим мясо на оливковом масле (оно начинает гореть уже при низких температурах и больше подходит для тушения).
- Готовим мясо, едва достав его из холодильника (оно должно быть комнатной температуры).
- Режем мясо вдоль волокон (а лучше резать поперек, тогда оно получится сочнее и мягче).
- Добавляем чеснок в самом начале (а добавлять его необходимо в самый последний момент).
- Готовим мясо «быстро» (стейк не любит суеты, нужно дать ему хорошенько прожариться с каждой стороны, если будете переворачивать часто, то не получите «запечатанный край»; чем меньше переворачиваете, тем лучше).
- Кладем мясо на холодную сковороду (в таком случае мясо не получится поджарить равномерно, его следует выкладывать на раскаленную).
- Подаем мясо прямо с плиты (а нужно дать ему полежать немного после приготовления, чтобы весь сок, скопившийся в центре стейка, распределится равномерно, тогда мясо будет потрясающе сочным и вкусным).
Яичница и омлет
Даже в приготовлении такого, казалось бы, элементарного блюда можно совершить несколько ошибок. Что мы делаем неправильно?
- Готовим при высокой температуре (в таком случае яичница получится сухой).
- Жарим до готовности (а лучше снять сковородку с плиты чуть раньше, процесс приготовления завершится сам, без огня, яичница «дойдет»).
- Выбираем огромную сковороду (даже если вы готовите на большую семью, лучше возьмите две средние сковородки, тогда яичница получится пышной и не пережарится).
- Добавляем молоко (а лучше брать сливки, ведь именно они сделают ваше блюдо сочным).
- Используем старые яйца (воздушный и легкий омлет может получиться только из свежих яиц). - Разбиваем яйца прямо в сковородку (так в наше блюдо попадают осколки скорлупы, лучше разбивать яйца ножом в отдельную посуду, а потом выливать в сковороду).
- Солим сразу (а правильнее солить в момент, когда блюдо начинает твердеть).
Бисквит
Выпечка — дело непростое, особенно если вы хотите порадовать своих близких вкусным и оригинальным блюдом. Основной многочисленных кондитерских блюд является бисквит. И вроде бы ничего сложного в его приготовлении нет. Но и здесь таятся хитрости, о которых многие хозяйки не знают. Какие ошибки при приготовлении бисквита мы совершаем?
- Мало взбиваем яйца (если недостаточно взбить яичную смесь, ваше тесто не поднимется, а значит сам бисквит выйдет «плоским»).
- Вынимаем из духовки рано (в таком случае тесто опадет сразу после выпекания, нужно внимательно следить за готовностью и не вынимать раньше времени).
- Открываем духовку во время запекания (в таком случае даже хорошо поднимающееся тесто тоже опадет и не будет воздушным, запускать холодный воздух в горячую духовку нельзя).
- Печем «побыстрее» на большом огне (а это приводит к подгоранию бисквита, выпекание спешки не терпит, соблюдайте температурный режим).
- Готовим тесто в мокрой посуде (тесто получится влажным, замешивать тесто для бисквита нужно в сухой чистой посуде, использовать сухие венчик и ложку).
- Вмешиваем муку миксером (это лучше делать ложкой, потому что миксер может осадить нужную нам пену, тогда бисквит не получится пышным).
Готовьте правильно и со вкусом! Приятного аппетита!
Фото: shutterstock/vostock