Даже имея под рукой всевозможные кулинарные книги и интернет-советы, мы порой готовим неправильно даже самые простые блюда. Пора исправить положение!

Мясо

В мясе содержатся многочисленные макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты. Но чтобы сохранить все полезные свойства продукта, нужно как минимум правильно его готовить. Итак, какие же ошибки мы допускаем? Жарим мясо на оливковом масле (оно начинает гореть уже при низких температурах и больше подходит для тушения).

Готовим мясо, едва достав его из холодильника (оно должно быть комнатной температуры).

Режем мясо вдоль волокон (а лучше резать поперек, тогда оно получится сочнее и мягче).

Добавляем чеснок в самом начале (а добавлять его необходимо в самый последний момент).

Готовим мясо «быстро» (стейк не любит суеты, нужно дать ему хорошенько прожариться с каждой стороны, если будете переворачивать часто, то не получите «запечатанный край»; чем меньше переворачиваете, тем лучше).

Кладем мясо на холодную сковороду (в таком случае мясо не получится поджарить равномерно, его следует выкладывать на раскаленную).

Подаем мясо прямо с плиты (а нужно дать ему полежать немного после приготовления, чтобы весь сок, скопившийся в центре стейка, распределится равномерно, тогда мясо будет потрясающе сочным и вкусным). Яичница и омлет

Даже в приготовлении такого, казалось бы, элементарного блюда можно совершить несколько ошибок. Что мы делаем неправильно? Готовим при высокой температуре (в таком случае яичница получится сухой).

Жарим до готовности (а лучше снять сковородку с плиты чуть раньше, процесс приготовления завершится сам, без огня, яичница «дойдет»).

Выбираем огромную сковороду (даже если вы готовите на большую семью, лучше возьмите две средние сковородки, тогда яичница получится пышной и не пережарится).

Добавляем молоко (а лучше брать сливки, ведь именно они сделают ваше блюдо сочным).

Используем старые яйца (воздушный и легкий омлет может получиться только из свежих яиц). - Разбиваем яйца прямо в сковородку (так в наше блюдо попадают осколки скорлупы, лучше разбивать яйца ножом в отдельную посуду, а потом выливать в сковороду).

Солим сразу (а правильнее солить в момент, когда блюдо начинает твердеть). Бисквит

Выпечка — дело непростое, особенно если вы хотите порадовать своих близких вкусным и оригинальным блюдом. Основной многочисленных кондитерских блюд является бисквит. И вроде бы ничего сложного в его приготовлении нет. Но и здесь таятся хитрости, о которых многие хозяйки не знают. Какие ошибки при приготовлении бисквита мы совершаем? Мало взбиваем яйца (если недостаточно взбить яичную смесь, ваше тесто не поднимется, а значит сам бисквит выйдет «плоским»).

Вынимаем из духовки рано (в таком случае тесто опадет сразу после выпекания, нужно внимательно следить за готовностью и не вынимать раньше времени).

Открываем духовку во время запекания (в таком случае даже хорошо поднимающееся тесто тоже опадет и не будет воздушным, запускать холодный воздух в горячую духовку нельзя).

Печем «побыстрее» на большом огне (а это приводит к подгоранию бисквита, выпекание спешки не терпит, соблюдайте температурный режим).

Готовим тесто в мокрой посуде (тесто получится влажным, замешивать тесто для бисквита нужно в сухой чистой посуде, использовать сухие венчик и ложку).

Вмешиваем муку миксером (это лучше делать ложкой, потому что миксер может осадить нужную нам пену, тогда бисквит не получится пышным). Готовьте правильно и со вкусом! Приятного аппетита!