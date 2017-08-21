Стейк рибай на кости, ти-бон, потретхауc, ребрышки… Чем отличается мясо на кости от, скажем, нежного филе миньон? Рассказывает наш эксперт, настоящий ценитель стейков.

Андрей Заварницин, шеф-повар сети гриль-ресторанов Meatless

Виды стейков на кости Стрип стейк, также известен как Канзас стейк, Нью-Йорк, стриплойн. Сочный вид стейка, имеет умеренно-выраженный вкус и сильный аромат. Может быть как бескостным, так и на кости. Ти-бон. Если вы не можете выбрать между филе миньоном и стриплойном, почему бы не взять оба? Ти-бон — это вырезка и стрип стейк, соединенные костью в форме буквы Т. Потретхаус — увеличенная версия стейка ти-бон. В этом виде стейка ширина вырезки больше.

Стейк рибай, еще его называют стейком Дельмонико, шотландским филе, антрекотом. Бывает рибай на кости. Он известен как стейк томагавк, обладает высокой степенью мраморности, что делает его самым ароматным. Его размер зависит от толщины кости, а вес достигает полутора килограммов.

Безусловно, это не все виды, мы просто рассказали вам о самых известных и безумно вкусных. Как правильно есть такое мясо Говядина на кости всегда считалась вкусной и ароматной, поскольку вещества из костного мозга придают мясу сочность и особые вкусовые качества, помогая при этом равномерности прожарки. Главное, чтобы изначально продукт был качественным: мясо начинает портиться от кости, поэтому оно должно плотно к ней прилегать. При приготовлении стейка необходима высокая температура — 300-380 ℃, иначе мясо будет вариться, а не жариться. А после жарки нужно дать ему «отдохнуть» минут пять и только потом резать — иначе вытечет ценный сок. Едят такой стейк вилкой и ножом, пока это возможно, а вот потом кость берется руками. Хорош рибай с четверговой солью и чипсами из розмарина! Предлагаем вам видеорецепт, который поможет правильно пожарить обычный стейк: