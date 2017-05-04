Passion.ru делится с вами военно-полевыми рецептами из праздничного набора открыток от автора кулинарных книг серии «Вкусно» Ольги Лаптевой.

Гороховый суп

Вам понадобится:

  • горох — 1/2стакана
  • перловая крупа— 1/2 стакана
  • картофель — 5-6 шт.
  • сало — 50 г
  • лук репчатый — 1-2 шт.
  • морковь — 1-2 шт.
  • тушенка — 1 банка

Приготовление:

С вечера замочить горох и перловку. На следующий день отварить. Незадолго до готовности добавить картошку, пассеровать на сале лук с морковкой и выложить в суп. В последнюю очередь добавить тушенку. Варить еще минут десять.

Макаловка

Вам понадобится:

  • тушенка — 1 банка
  • сало — 100 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • вода

Приготовление:

Тушенку вскрыть, мясо нарезать на кусочки. На сале поджарить морковь и лук, добавить туда тушенку и немного воды. Тушить пять-семь минут на слабом огне. Выложить в пиалу или глубокую тарелку. Есть, макая в блюдо хлеб.