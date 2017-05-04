Меню военно-полевой кухни не отличалось разнообразием: бакалея, картошка и лук, тушенка, сало, сушеная рыба. Все, что долго не портится. И все же повара старались кормить бойцов вкусно, а не только питательно. Сегодня 9 мая — мы предлагаем вам попробовать пищу, которая поддерживала силы тех, кто сражался за Родину.

Passion.ru делится с вами военно-полевыми рецептами из праздничного набора открыток от автора кулинарных книг серии «Вкусно» Ольги Лаптевой.

Гороховый суп

Вам понадобится:

горох — 1/2стакана

перловая крупа— 1/2 стакана

картофель — 5-6 шт.

сало — 50 г

лук репчатый — 1-2 шт.

морковь — 1-2 шт.

тушенка — 1 банка

Приготовление:

С вечера замочить горох и перловку. На следующий день отварить. Незадолго до готовности добавить картошку, пассеровать на сале лук с морковкой и выложить в суп. В последнюю очередь добавить тушенку. Варить еще минут десять.

Макаловка

Вам понадобится:

тушенка — 1 банка

сало — 100 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

вода

Приготовление:

Тушенку вскрыть, мясо нарезать на кусочки. На сале поджарить морковь и лук, добавить туда тушенку и немного воды. Тушить пять-семь минут на слабом огне. Выложить в пиалу или глубокую тарелку. Есть, макая в блюдо хлеб.