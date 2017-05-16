Гренки со специями
Вам понадобится:
- хлеб — 1 буханка (вкуснее всего «Бородинский»)
- чеснок — 1/2 головки
- специи — по вкусу
- растительное масло
Приготовление:
Хлеб нарезать на ломтики (можно и треугольничками, ломтик наискосок). Раскалить сковороду, налить масло и обжарить гренки с обеих сторон. Выложить гренки на бумажное полотенце. Затем еще горячие гренки тщательно натереть с обеих сторон зубчиком чеснока. Посыпать их любимыми специями, солью с травами.
К гренкам можно подать кабачковую икру, творожный сыр или фасоль в томатном соусе.
Помидоры, фаршированные сыром
Вам понадобится:
- помидоры — 4-6 шт.
- сыр (любой) — 200 г
- чеснок — 2-4 зубчика
- зелень
- листья салата
- майонез
Приготовление:
Помидоры вымыть. Если есть время, то можно фаршировать их по-настоящему, но поскольку у нас его нет, стоит нарезать помидоры толстыми кольцами и выложить на большое блюдо на листья салата. Сыр натереть и перемешать с измельченным чесноком, зеленью и майонезом. Выложить на кружки помидоров смесь горкой. Украсить зеленью.
Лайфхак: можно поставить помидоры с сыром в микроволновку на две минуты.
Вариант еще проще: выложить на помидоры любой творожный сыр.
Фасоль с грибами
Вам понадобится:
- фасоль стручковая — 1 пачка
- шампиньоны — 1 пачка или 1 банка
- соль, специи — по вкусу
- масло растительное
Приготовление:
Разогеть сотейник и налить масло, дать ему тоже разогреться. Обжарить в нем грибы пять-семь минут и добавить фасоль. Посолить, добавить специи. Довести до готовности. Если в холодильнике есть сыр, то можно его измельчить и посыпать им готовое блюдо.
Макароны с песто
Вам понадобится:
- макароны — 1 пачка
- песто — 1 баночка
- помидоры для украшения
- базилик
Приготовление:
Отварить макароны в подсоленой воде, можно добавить в воду специи. Слить всю воду и тщательно перемешать пасту с песто по вкусу. Выложить на тарелки и украсить помидором и базиликом, можно посыпать сыром.
Если вы не любите песто, то можно взять несколько помидоров, мелко нарезать их и вместе с чесноком припустить на растительном масле, а затем заправить получившейся пастой макароны.
Клубника со сливками
Вам понадобится:
- клубника — 500-600 г
- взбитые сливки
- мята для украшения
Приготовление:
Вымыть клубнику, если она крупная, то разрезать пополам. Выложить в прозрачную креманку или стакан с широким дном, выдавить сверху сливки и украсить веточкой мяты.
Отстутствие взбитых сливок можно заменить кондитерскими сливками, сгущеным молоком или сметаной.
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