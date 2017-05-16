Говорят, незваный гость хуже татарина. А вот и нет! Если у вас будут под рукой рецепты быстрых блюд, то никакие гости вам не страшны. Среднее время приготовления любого из блюд, предложенных Passion.ru, — 10-15 минут.

Гренки со специями

Вам понадобится:

хлеб — 1 буханка (вкуснее всего «Бородинский»)

чеснок — 1/2 головки

специи — по вкусу

растительное масло

Приготовление:

Хлеб нарезать на ломтики (можно и треугольничками, ломтик наискосок). Раскалить сковороду, налить масло и обжарить гренки с обеих сторон. Выложить гренки на бумажное полотенце. Затем еще горячие гренки тщательно натереть с обеих сторон зубчиком чеснока. Посыпать их любимыми специями, солью с травами.

К гренкам можно подать кабачковую икру, творожный сыр или фасоль в томатном соусе.

Помидоры, фаршированные сыром

Вам понадобится:

помидоры — 4-6 шт.

сыр (любой) — 200 г

чеснок — 2-4 зубчика

зелень

листья салата

майонез

Приготовление:

Помидоры вымыть. Если есть время, то можно фаршировать их по-настоящему, но поскольку у нас его нет, стоит нарезать помидоры толстыми кольцами и выложить на большое блюдо на листья салата. Сыр натереть и перемешать с измельченным чесноком, зеленью и майонезом. Выложить на кружки помидоров смесь горкой. Украсить зеленью.

Лайфхак: можно поставить помидоры с сыром в микроволновку на две минуты.

Вариант еще проще: выложить на помидоры любой творожный сыр.

Фасоль с грибами

Вам понадобится:

фасоль стручковая — 1 пачка

шампиньоны — 1 пачка или 1 банка

соль, специи — по вкусу

масло растительное

Приготовление:

Разогеть сотейник и налить масло, дать ему тоже разогреться. Обжарить в нем грибы пять-семь минут и добавить фасоль. Посолить, добавить специи. Довести до готовности. Если в холодильнике есть сыр, то можно его измельчить и посыпать им готовое блюдо.

Макароны с песто

Вам понадобится:

макароны — 1 пачка

песто — 1 баночка

помидоры для украшения

базилик

Приготовление:

Отварить макароны в подсоленой воде, можно добавить в воду специи. Слить всю воду и тщательно перемешать пасту с песто по вкусу. Выложить на тарелки и украсить помидором и базиликом, можно посыпать сыром.

Если вы не любите песто, то можно взять несколько помидоров, мелко нарезать их и вместе с чесноком припустить на растительном масле, а затем заправить получившейся пастой макароны.

Клубника со сливками

Вам понадобится:

клубника — 500-600 г

взбитые сливки

мята для украшения

Приготовление:

Вымыть клубнику, если она крупная, то разрезать пополам. Выложить в прозрачную креманку или стакан с широким дном, выдавить сверху сливки и украсить веточкой мяты.

Отстутствие взбитых сливок можно заменить кондитерскими сливками, сгущеным молоком или сметаной.

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