Гренки со специями

Вам понадобится:

  • хлеб — 1 буханка (вкуснее всего «Бородинский»)
  • чеснок — 1/2 головки
  • специи — по вкусу
  • растительное масло

Приготовление:

Хлеб нарезать на ломтики (можно и треугольничками, ломтик наискосок). Раскалить сковороду, налить масло и обжарить гренки с обеих сторон. Выложить гренки на бумажное полотенце. Затем еще горячие гренки тщательно натереть с обеих сторон зубчиком чеснока. Посыпать их любимыми специями, солью с травами.

К гренкам можно подать кабачковую икру, творожный сыр или фасоль в томатном соусе.

 

Помидоры, фаршированные сыром

Вам понадобится:

  • помидоры — 4-6 шт.
  • сыр (любой) — 200 г
  • чеснок — 2-4 зубчика
  • зелень
  • листья салата
  • майонез

Приготовление:

Помидоры вымыть. Если есть время, то можно фаршировать их по-настоящему, но поскольку у нас его нет, стоит нарезать помидоры толстыми кольцами и выложить на большое блюдо на листья салата. Сыр натереть и перемешать с измельченным чесноком, зеленью и майонезом. Выложить на кружки помидоров смесь горкой. Украсить зеленью.

Лайфхак: можно поставить помидоры с сыром в микроволновку на две минуты.

Вариант еще проще: выложить на помидоры любой творожный сыр.

 

Фасоль с грибами

Вам понадобится:

  • фасоль стручковая — 1 пачка
  • шампиньоны — 1 пачка или 1 банка
  • соль, специи — по вкусу
  • масло растительное

Приготовление:

Разогеть сотейник и налить масло, дать ему тоже разогреться. Обжарить в нем грибы пять-семь минут и добавить фасоль. Посолить, добавить специи. Довести до готовности. Если в холодильнике есть сыр, то можно его измельчить и посыпать им готовое блюдо.

 

Макароны с песто

Вам понадобится: 

  • макароны — 1 пачка
  • песто — 1 баночка
  • помидоры для украшения
  • базилик

Приготовление:

Отварить макароны в подсоленой воде, можно добавить в воду специи. Слить всю воду и тщательно перемешать пасту с песто по вкусу. Выложить на тарелки и украсить помидором и базиликом, можно посыпать сыром.

Если вы не любите песто, то можно взять несколько помидоров, мелко нарезать их и вместе с чесноком припустить на растительном масле, а затем заправить получившейся пастой макароны.

 

Клубника со сливками

Вам понадобится:

  • клубника — 500-600 г
  • взбитые сливки
  • мята для украшения

Приготовление:

Вымыть клубнику, если она крупная, то разрезать пополам. Выложить в прозрачную креманку или стакан с широким дном, выдавить сверху сливки и украсить веточкой мяты.

Отстутствие взбитых сливок можно заменить кондитерскими сливками, сгущеным молоком или сметаной.

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