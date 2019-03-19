Сахар, фастфуд, кукуруза и еще 8 продуктов, которые нельзя есть при сахарном диабете

А чтобы страдающие от диабета не расстраивались, мы подготовили специально для них приятный бонус – 3 рецепта блюд, которые не только очень вкусны, но и одобрены эндокринологами.
Запрещенные при сахарном диабете продукты
Сахар, мед и искусственные сахарозаменители
В этот список нелишним будет включить также варенье, мороженое, мармелад, зефир. Однако справедливости ради стоит отметить, что сахар – продукт, который очень сложно полностью исключить из рациона, но можно максимально уменьшить его количество и по возможности использовать специальный сахар, который продается в магазинах продуктов для диабетиков.
Шоколад и кондитерские изделия, в состав которых он входит
В первую очередь это касается молочного и белого шоколада, в составе которого очень много сахара. Допустимо употреблять в пищу в разумных количествах только горький с высоким содержанием какао-бобов (не менее 75%).
Сдоба и выпечка
Прежде всего белый хлеб. В выпечке очень высокое содержание быстрых углеводов, что может осложнить течение сахарного диабета ожирением. Разрешены изделия из муки с низким гликемическим индексом: ржаной и цельнозерновой хлеб, продукты из муки грубого помола и отрубей.
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Фрукты и овощи, в составе которых много быстрых углеводов
Это довольно большая группа продуктов, в которую входят: бананы, финики, инжир, виноград, изюм, дыня, свекла, картофель – они способствуют повышению уровня глюкозы в крови.
Фруктовые соки, в составе которых есть сахар
Любые пакетированные соки – под строжайшим запретом: в них содержится большое количество как натурального сахара, так и искусственных подсластителей. Про сладкие газированные напитки, наверное, не стоит упоминать – они и здоровым людям не слишком полезны.
Мясо жирных сортов
Свинина, баранина и утка – «вне закона», как и супы, сваренные на основе этих видов мяса, а также копчености, полуфабрикаты, сало, сосиски.
Жирные продукты животного происхождения
В этот список входят сливочное масло, жирное молоко, йогурт и творог, сливки, сметана, сыры желтого цвета, маргарин, майонез.
Некоторые крупы
В частности – рис, пшено, манная и кукурузная крупы – у них очень высокий гликемический индекс.
Кукуруза и ее производные
Забудьте про поп-корн, вареную и консервированную кукурузу, кукурузные хлопья и мюсли.
Алкоголь
Он может спровоцировать у людей, страдающих от сахарного диабета, гипогликемию.
Фастфуд
Забудьте о ресторанах быстрого питания раз и навсегда! Картофель фри, бургеры, наггетсы, молочные коктейли, жареные пирожки – все это запрещено.