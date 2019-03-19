Сахар, фастфуд, кукуруза и еще 8 продуктов, которые нельзя есть при сахарном диабете

А чтобы страдающие от диабета не расстраивались, мы подготовили специально для них приятный бонус – 3 рецепта блюд, которые не только очень вкусны, но и одобрены эндокринологами.

Запрещенные при сахарном диабете продукты

Сахар, мед и искусственные сахарозаменители

В этот список нелишним будет включить также варенье, мороженое, мармелад, зефир. Однако справедливости ради стоит отметить, что сахар – продукт, который очень сложно полностью исключить из рациона, но можно максимально уменьшить его количество и по возможности использовать специальный сахар, который продается в магазинах продуктов для диабетиков.

Шоколад и кондитерские изделия, в состав которых он входит

В первую очередь это касается молочного и белого шоколада, в составе которого очень много сахара. Допустимо употреблять в пищу в разумных количествах только горький с высоким содержанием какао-бобов (не менее 75%).

Сдоба и выпечка

Прежде всего белый хлеб. В выпечке очень высокое содержание быстрых углеводов, что может осложнить течение сахарного диабета ожирением. Разрешены изделия из муки с низким гликемическим индексом: ржаной и цельнозерновой хлеб, продукты из муки грубого помола и отрубей.