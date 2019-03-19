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Сахар, фастфуд, кукуруза и еще 8 продуктов, которые нельзя есть при сахарном диабете

16 марта ушла из жизни певица Юлия Началова. Она страдала от целого комплекса заболеваний, в том числе, по сообщениям рядя российских СМИ, сахарного диабета. В связи с этим редакция Passion.ru решила еще раз напомнить всем, какие продукты нельзя есть тем, кто уже страдает от этого недуга, и тем, у кого есть подозрение на это заболевание.

А чтобы страдающие от диабета не расстраивались, мы подготовили специально для них приятный бонус – 3 рецепта блюд, которые не только очень вкусны, но и одобрены эндокринологами.

Запрещенные при сахарном диабете продукты

Сахар, мед и искусственные сахарозаменители

В этот список нелишним будет включить также варенье, мороженое, мармелад, зефир. Однако справедливости ради стоит отметить, что сахар – продукт, который очень сложно полностью исключить из рациона, но можно максимально уменьшить его количество и по возможности использовать специальный сахар, который продается в магазинах продуктов для диабетиков.

Шоколад и кондитерские изделия, в состав которых он входит

В первую очередь это касается молочного и белого шоколада, в составе которого очень много сахара. Допустимо употреблять в пищу в разумных количествах только горький с высоким содержанием какао-бобов (не менее 75%).

Сдоба и выпечка

Прежде всего белый хлеб. В выпечке очень высокое содержание быстрых углеводов, что может осложнить течение сахарного диабета ожирением. Разрешены изделия из муки с низким гликемическим индексом: ржаной и цельнозерновой хлеб, продукты из муки грубого помола и отрубей.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Фрукты и овощи, в составе которых много быстрых углеводов

Это довольно большая группа продуктов, в которую входят: бананы, финики, инжир, виноград, изюм, дыня, свекла, картофель – они способствуют повышению уровня глюкозы в крови.

Фруктовые соки, в составе которых есть сахар

Любые пакетированные соки – под строжайшим запретом: в них содержится большое количество как натурального сахара, так и искусственных подсластителей. Про сладкие газированные напитки, наверное, не стоит упоминать – они и здоровым людям не слишком полезны.

Мясо жирных сортов

Свинина, баранина и утка – «вне закона», как и супы, сваренные на основе этих видов мяса, а также копчености, полуфабрикаты, сало, сосиски.

Жирные продукты животного происхождения

В этот список входят сливочное масло, жирное молоко, йогурт и творог, сливки, сметана, сыры желтого цвета, маргарин, майонез.

Некоторые крупы

В частности – рис, пшено, манная и кукурузная крупы – у них очень высокий гликемический индекс.

Кукуруза и ее производные

Забудьте про поп-корн, вареную и консервированную кукурузу, кукурузные хлопья и мюсли.

Алкоголь

Он может спровоцировать у людей, страдающих от сахарного диабета, гипогликемию.

Фастфуд

Забудьте о ресторанах быстрого питания раз и навсегда! Картофель фри, бургеры, наггетсы, молочные коктейли, жареные пирожки – все это запрещено.

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3 рецепта вкусных блюд, которые понравятся не только диабетикам
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