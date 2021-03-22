Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в насилии

Знакомый Питта считает, что вся жизнь пары была страстной, а иногда токсичной. У них было много ссор, но Питт и Джоли пережили много приятных моментов. Адвокаты Питта считают, что новости о том, что актриса предстанет перед судом с доказательствами насилия, появились с тем, чтобы повлиять на решение суда. «Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне расстроен этим», — подчеркнул инсайдер.

Анджелина хочет воспитывать детей сама, в то время как Питт требует совместной опеки. Актриса уже обвиняла актера в домашнем насилии после того, как бывший муж поругался со старшим сыном Мэддоксом. Однако обвинения были сняты после проверки ФБР и Департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Теперь Джоли намерена предоставить неопровержимые доказательства насилия со стороны Питта, включая показания детей и самого Брэда.