Вкусный гороскоп на сентябрь: блюда для каждого знака зодиака

Каких только овощей нет в сентябре - буйство красок и ингредиентов для консервирования. Но успейте съесть хоть немного черешни, найти ее будет сложно, но хоть горсточку - и обязательно загадайте желание. Не сверх естественное, а самое обычное и верьте - оно сбудется. А повезет - хватит черешни и сил, закройте банку компота или слепите вареников. И в один не забудьте положить денежку. Кому попадется - считайте повезло - к деньгам и достатку в семье.

Телец