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Вкусный гороскоп на сентябрь: блюда для каждого знака зодиака

Сентябрь прекрасен. Такого разнообразия и яркости красок и вкусных продуктов, пожалуй, нет ни в одном месяце. Каждому знаку зодиака - свое вкусное блюдо, которое принесет успех и удачу в этом месяце. Наш постоянный эксперт Марина Журавлева составила для вас гороскоп питания на первый месяц осени.

Двенадцать знаков зодиака - 12 прокдутов, обладающих необычными свойствами: поднимать настроение, не дать начаться депрессии, забыть о начале осени, продолжать жить и наслаждаться летом, отодвигая осенние деньки тем, что вы готовите и едите каждый день.

Овен

Каких только овощей нет в сентябре - буйство красок и ингредиентов для консервирования. Но успейте съесть хоть немного черешни, найти ее будет сложно, но хоть горсточку - и обязательно загадайте желание. Не сверх естественное, а самое обычное и верьте - оно сбудется. А повезет - хватит черешни и сил, закройте банку компота или слепите вареников. И в один не забудьте положить денежку. Кому попадется - считайте повезло - к деньгам и достатку в семье.

Телец

Большинство тельцов картошку не любят, особенно в первых блюдах. Но можно попробовать приготовить запеканку, пюре, картошку жареная, фри, но не суп. Так что гратены, картофельные биточки, драники - это то, что вам нужно в этом месяце. Но самое главное - никаких лишних килограммов. Можете позволить себе любимые лакомства без вреда для фигуры.

Близнецы

Обожают сыры, причем с возрастом все больше и больше, любых сортов В этом месяце не усердствуйте с сырам, особенно не стоит налегать на новые сорта. Придумайте другую закуску к вину, а вот салат "Цезарь" попробуйте приготовить с сулугуни. На обед, если есть возможность, выбирайте сырный суп.

Рак

Тереть не можете авокадо и даже ни разу не пробовали - а зря. Именно ракам данный фрукт полезен в любом виде. Мякоть авокадо богата витаминами и важными минеральными веществами. Одно из самых популярных блюд — мексиканская закуска гуакамоле. Состоит она из пюрированой мякоти авокадо с добавлением соли, лаймового сока, приправ и овощей. Попробуйте приготовить - и полезно, и домашние оценят.

Львы

То, что льву постоянно нужно мясо, даже, если он вегетарианец - бесспорно. Попробуйте приготовить настоящий стейк или замените его хотя бы кусочком птицы (например, курицы или индейки). И подумайте на будущее: зелень не еда в питании льва, попробуйте добавить в свой рацион птицу, рыбу и морепродукты.

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