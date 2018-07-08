Продукт недели: вишня

Вам понадобится:

Мука пшеничная 500 г

Яйцо 2 шт

Соль 0,5 ч.л.

Сахар 1 ст.л.

Сахар для вишни 5 г

Вода 200 г

Масло растительное 20 г

Вишня 1600 г (можо мороженную)

Малиновый соус 20 г

Для малинового соуса:

Малина 15 г

Сахар 5 г

Вода 30 мл

Приготовление:

Соединить муку, яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Замешать мягкое и эластичное тесто. Пока тесто отдыхает, заняться вишней. Если она свежая – удалить косточки, если свежемороженая, то отжать сок. Сделать малиновый соус: перетереть малину с сахаром, добавить воды, тщательно перемешать, поставить на огонь, довести смесь до кипения, уменьшить огонь и варить до нужной консистенции. Раскатать тесто тонким пластом и вырезать круглые лепешки (можно с помощью стакана, кружки или специального кольца). На тесто выложить вишню (5-7 ягод на 1 шт) и посыпать сахаром. Соединить края лепешки, положить в кастрюлю с кипящей сладкой водой и варить в течение 15 минут. Перед подачей полить малиновым соусом. Подавать со сметаной.

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