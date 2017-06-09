Если вы редко пользуетесь духовкой, это не значит, что вы не любите готовить. Это значит, что у вас нет удобной, красивой и любимой формы для выпечки! Passion.ru знакомит вас со специальными блюдами для духовки — вам остается только выбрать и что-нибудь испечь!

Форм для выпечки — великое множество! Другое дело, какой материал вам нравится больше. Начнем, пожалуй, наш обзор с самого популярного сейчас варианта — с силиконовых форм.

Силиконовые формы

Большие формы для кексов, всевозможные фигурные, порционные для маффинов — и всех цветов радуги! Чем же они так хороши?

Эти формы антипригарные. К ним не прилипает тесто. После покупки перед первым использованием нужно смазать форму сливочным маслом — и больше этого делать не придется.

Простота использования, гибкость. Чтобы извлечь выпечку даже самой замысловатой формы, достаточно вывернуть форму наизнанку. Силиконовую форму можно легко сложить и убрать — места она занимает гораздо меньше, чем металлическая.

Эти формы безопасны для вашего здоровья, так как сделаны из медицинского силикона.

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Формы из алюминия

Вторые по рейтингу и первые по долговечности — это формы из алюминия. И если выбор цветов тут не огромен, то формы так же, как и силиконовые, представлены в большом многообразии. Естественно, предпочтение стоит отдавать легко моющимся формам с антипригарным покрытием. В последнее время популярностью пользуются формы со съемным дном.

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Стеклянные и керамические формы

Стеклянные формы идеальны для приготовления различных запеканок и лазаний. Все ингредиенты в них хорошо пропекаются и медленно подрумяниваются. Такие формы обычно имеют небольшие ручки, с помощью которых очень удобно доставать их из духовки. А вот готовить в них выпечку не стоит: тесто в них имеет тенденцию немного съеживаться и усыхать в процессе приготовления. Еще один плюс — наличие крышек у таких форм, можно хранить получившееся блюдо в холодильнике, как в кастрюле.

Стеклянным формам профессиональные повара давно предпочитают керамические. По их мнению, они сочетают в себе лучшие свойства металлических и стеклянных. Они медленно и равномерно нагреваются, обеспечивая хорошую прожарку блюда, тесто в них не теряет форму и хорошо подрумянивается.

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Одноразовые бумажные формы

Плюсы бумажных форм очевидны. Они удобны в использовании: просто аккуратно снимайте форму — и ешьте кекс! А еще такие формочки не нуждаются в смазывании маслом. Кроме того, изготовлены они из экологически чистых материалов, а это также является их достоинством.

А шоколадные кексы с нежной начинкой прекрасно подойдут для бумажных формочек. Вот рецепт.

Фото: finedesigngroup.ru, enjoyme.ru, vsevse.ru, mvideo.ru, istockphoto.com