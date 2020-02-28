Фейхоа, квашеная капуста и еще 6 продуктов, без которых вам не обойтись в конце зимы
Гречка
Фото: vostock-photo
Гречка – царица круп – обеспечивает организм энергией и помогает согреться, а уникальный состав из более 50 витаминов и микроэлементов стимулирует детоксикацию, улучшает пищеварение, укрепляет сосудистую стенку и кости, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Для получения максимальной пользы крупу стоит варить не дольше 20 минут или настаивать в йогурте или кефире в течение суток.
Квашеная капуста
Фото: vostock-photo
Квашеная капуста обладает целым рядом свойств, которых нет у свежего овоща. При ферментации в продукте образуется подавляющая рост вредной микрофлоры кишечника молочная кислота и пробиотики, которые поддерживают рост полезной микрофлоры, тем самым улучшается состояние иммунной, пищеварительной и эндокринной систем. Витамин А, кальций, марганец, калий и органические кислоты оказывают антиоксидантную защиту, улучшают состояние кожи, зрения и костей.
Брюссельская капуста и брокколи
Фото: vostock-photo
Брюссельская капуста и брокколи наиболее богаты витамином С среди овощей, и именно сейчас стоит сделать акцент на их употреблении. Аскорбиновая кислота отвечает за работу иммунитета, выработку коллагена, то есть поддерживает красоту и молодость нашей кожи, принимает участие в образовании серотонина (гормона счастья) и является одним из главных антиоксидантов.
Гранат
Фото: vostock-photo
Гранат содержит витамины Р, С, А, группы В, фитонциды, антоцианы, танин, органические соли. Он эффективно поднимает уровень гемоглобина, нормализует кровяное давление, улучшает эластичность сосудов, активизирует иммунную систему. Причем в гранате полезны как зерна, так и перегородки и даже косточки, а гранатовый сок послужит прекрасным дополнением к блюдам из мяса, салатам и напиткам.
Фейхоа
Фото: vostock-photo
Фейхоа – лечебный плод, сравнимый по содержанию йода с морепродуктами. Он снижает риск заболеваний щитовидной железы, стимулирует иммунитет, укрепляет сердце и сосуды, разжижает кровь и поддерживает нервную систему. Наиболее полезно употреблять фейхоа в сыром виде.
Авокадо
Фото: vostock-photo
Авокадо – суперфуд для здоровья, молодости и красоты, пик сезона которого приходится именно на зиму. Около трети этого фрукта занимают ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень вредного холестерина, регулируют и нормализуют обменные процессы, способствуют легкому усвоению витаминов, концентрируют память и хорошо насыщают. Витамины группы В, Е, А, С, К, фолиевая кислота, кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний благотворно сказываются на иммунитете и здоровье в целом.
Богатые витамином С фрукты
Фото: vostock-photo
Апельсины, грейпфруты, яблоки, виноград и дыни богаты витамином С, что так важно для нашего иммунитета и хорошего самочувствия. Главное при выборе плодов – спелость и внешний вид. Апельсины выбирайте большие, тяжелые и сладкие. Они дадут вам необходимую энергию в течение дня. Яблоки, виноград и дыни – это те фрукты, которые хорошо сохраняют свои свойства при перевозке и доступны нам во время отсутствия сезонных плодов.
Сельдерей, свекла и морковь
Фото: vostock-photo
В конце зимы рацион стоит сделать максимально простым: крупы и овощи, фрукты. Больше сырого, меньше термообработанного, так как в вареной пище процент витаминов сохраняется не более 5%. Пейте ежедневно овощной сок из моркови, свеклы и сельдерея (смешивать в пропорции 50/25/25). Такой коктейль станет отличным весенним детоксом для всего организма.
Помните, что рацион в начале весны должен быть максимально разнообразным и включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами, именно тогда преодолеть период межсезонья, поддержать иммунитет и получить заряд энергии, которой так не хватает в конце зимы, будет максимально просто.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!