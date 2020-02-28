Фейхоа, квашеная капуста и еще 6 продуктов, без которых вам не обойтись в конце зимы

В конце зимы рацион стоит сделать максимально простым: крупы и овощи, фрукты. Больше сырого, меньше термообработанного, так как в вареной пище процент витаминов сохраняется не более 5%. Пейте ежедневно овощной сок из моркови, свеклы и сельдерея (смешивать в пропорции 50/25/25). Такой коктейль станет отличным весенним детоксом для всего организма.

Помните, что рацион в начале весны должен быть максимально разнообразным и включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами, именно тогда преодолеть период межсезонья, поддержать иммунитет и получить заряд энергии, которой так не хватает в конце зимы, будет максимально просто.