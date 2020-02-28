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Фейхоа, квашеная капуста и еще 6 продуктов, без которых вам не обойтись в конце зимы

У природы нет плохой погоды, если правильно подбирать питание с учетом особенностей каждого сезона. В конце зимы наш организм испытывает дефицит витаминов и минералов, а ненастная погода и отсутствие солнца влияют на физическую активность и настроение. О том, какие продукты следует включить в рацион для поддержания иммунитета, новый материал на Passion.ru.
Екатерина Кольцова
Врач-диетолог, эксперт и координатор направления фитнес-тестирования X-Fit в России

Гречка

Фото: vostock-photo

Гречка – царица круп – обеспечивает организм энергией и помогает согреться, а уникальный состав из более 50 витаминов и микроэлементов стимулирует детоксикацию, улучшает пищеварение, укрепляет сосудистую стенку и кости, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Для получения максимальной пользы крупу стоит варить не дольше 20 минут или настаивать в йогурте или кефире в течение суток.

Квашеная капуста

Фото: vostock-photo

Квашеная капуста обладает целым рядом свойств, которых нет у свежего овоща. При ферментации в продукте образуется подавляющая рост вредной микрофлоры кишечника молочная кислота и пробиотики, которые поддерживают рост полезной микрофлоры, тем самым улучшается состояние иммунной, пищеварительной и эндокринной систем. Витамин А, кальций, марганец, калий и органические кислоты оказывают антиоксидантную защиту, улучшают состояние кожи, зрения и костей.

Брюссельская капуста и брокколи

Фото: vostock-photo

Брюссельская капуста и брокколи наиболее богаты витамином С среди овощей, и именно сейчас стоит сделать акцент на их употреблении. Аскорбиновая кислота отвечает за работу иммунитета, выработку коллагена, то есть поддерживает красоту и молодость нашей кожи, принимает участие в образовании серотонина (гормона счастья) и является одним из главных антиоксидантов.

Гранат

Фото: vostock-photo

Гранат содержит витамины Р, С, А, группы В, фитонциды, антоцианы, танин, органические соли. Он эффективно поднимает уровень гемоглобина, нормализует кровяное давление, улучшает эластичность сосудов, активизирует иммунную систему. Причем в гранате полезны как зерна, так и перегородки и даже косточки, а гранатовый сок послужит прекрасным дополнением к блюдам из мяса, салатам и напиткам.

Фейхоа

Фото: vostock-photo

Фейхоа – лечебный плод, сравнимый по содержанию йода с морепродуктами. Он снижает риск заболеваний щитовидной железы, стимулирует иммунитет, укрепляет сердце и сосуды, разжижает кровь и поддерживает нервную систему. Наиболее полезно употреблять фейхоа в сыром виде.

Авокадо

Фото: vostock-photo

Авокадо – суперфуд для здоровья, молодости и красоты, пик сезона которого приходится именно на зиму. Около трети этого фрукта занимают ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень вредного холестерина, регулируют и нормализуют обменные процессы, способствуют легкому усвоению витаминов, концентрируют память и хорошо насыщают. Витамины группы В, Е, А, С, К, фолиевая кислота, кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний благотворно сказываются на иммунитете и здоровье в целом.

Лилия Осипова
Специалист по питанию проекта «Вкус&Цвет»

Богатые витамином С фрукты

Фото: vostock-photo

Апельсины, грейпфруты, яблоки, виноград и дыни богаты витамином С, что так важно для нашего иммунитета и хорошего самочувствия. Главное при выборе плодов – спелость и внешний вид. Апельсины выбирайте большие, тяжелые и сладкие. Они дадут вам необходимую энергию в течение дня. Яблоки, виноград и дыни – это те фрукты, которые хорошо сохраняют свои свойства при перевозке и доступны нам во время отсутствия сезонных плодов.

Сельдерей, свекла и морковь

Фото: vostock-photo

В конце зимы рацион стоит сделать максимально простым: крупы и овощи, фрукты. Больше сырого, меньше термообработанного, так как в вареной пище процент витаминов сохраняется не более 5%. Пейте ежедневно овощной сок из моркови, свеклы и сельдерея (смешивать в пропорции 50/25/25). Такой коктейль станет отличным весенним детоксом для всего организма.

Помните, что рацион в начале весны должен быть максимально разнообразным и включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами, именно тогда преодолеть период межсезонья, поддержать иммунитет и получить заряд энергии, которой так не хватает в конце зимы, будет максимально просто.

Фото: vostock-photo

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