Фастинг — любимая диета Бейонсе: стоит ли худеть с помощью голодания

На просторах Интернета можно встретить опыт людей, которые голодали сутки и более. К фастингу это не имеет никакого отношения. В принципе, если речь идет о голодании более 18 часов, обязательна консультация врача. Для многих такой опыт может привести к весьма плачевным последствиям. Например, в случае сахарного диабета или преддиабета важно придерживаться постоянного уровня сахара в крови и питаться дробно. Длительные перерывы в еде для таких людей чреваты гипогликемией с понижением давления и нарушением сердечного ритма. Тогда как ночной фастинг пойдет им на пользу.

Дневной фастинг — вредные советы от популярных блогеров

Любую, даже самую хорошую идею можно лишить здравого смысла. Фастинг в этом случае не исключение. Ряд российских блогеров предлагают не отказывать себе в ночных приемах пищи. Согласно их мнению, не важно, на какой период времени будет приходиться голодание — вы все равно будете худеть. Главное — выдержать положенные 6-8 часов. Ну поели вы в 22-23 (а то и позже), проснулись часов в 12-13 и нужный период выдержали.

Вот только блогеры явно не в курсе, что наш организм работает по определенным законам. И все, что они съели ночью, непременно отложится в жировое депо и вот почему. Известно, что углеводы, которые мы получаем с пищей в первой половине дня, откладываются про запас в виде гликогена в мышцах. И это прекрасно! Дополнительное топливо, которое легко использовать всегда. А вот если наесться вечером или ночью, то эти самые углеводы прямиком направятся в жировые клетки. И на следующий день последователи дневного фастинга будут бороться не с тем жиром, который у них уже есть, а с тем, что отложился накануне. Вот такой вот бег по кругу…