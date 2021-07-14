В каких случаях проявления диабета на ногах могут стать причиной ампутации

По данным издания Express, некоторые из самых серьезных осложнений связаны с нейропатией, поражающей периферическую нервную систему — сеть из нескольких десятков пар моторных и сенсорных нервов, соединяющих головной и спинной мозг (центральную нервную систему) с разными участками тела.

Как сообщает Американская диабетическая ассоциация (ADA), периферическая нейропатия, потеря чувствительности в ногах считаются одними из наиболее распространенных симптомов невропатии. При запущенном диабете наблюдаются язвы на ногах, которые могут привести к необходимости ампутации. «Большинство ампутаций можно предотвратить, ежедневно проверяя свои ноги, регулярно ухаживая за ними и посещая врача, а также используя правильную обувь», — объясняет орган здоровья. К другим признакам диабета также относятся покалывание, жгучая боль и онемение в нижних конечностях.