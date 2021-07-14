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В каких случаях проявления диабета на ногах могут стать причиной ампутации

При сахарном диабете II типа наблюдается состояние, при котором поджелудочная железа не способна вырабатывать необходимое количество инсулина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови, кроме этого, он не обрабатывается нервными клетками. Важно контролировать концентрацию глюкозы, чтобы не нарушилась жизнедеятельность организма, а непостоянный и скачкообразный уровень сахара в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
В каких случаях проявления диабета на ногах могут стать причиной ампутации

По данным издания Express, некоторые из самых серьезных осложнений связаны с нейропатией, поражающей периферическую нервную систему — сеть из нескольких десятков пар моторных и сенсорных нервов, соединяющих головной и спинной мозг (центральную нервную систему) с разными участками тела.

Как сообщает Американская диабетическая ассоциация (ADA), периферическая нейропатия, потеря чувствительности в ногах считаются одними из наиболее распространенных симптомов невропатии. При запущенном диабете наблюдаются язвы на ногах, которые могут привести к необходимости ампутации. «Большинство ампутаций можно предотвратить, ежедневно проверяя свои ноги, регулярно ухаживая за ними и посещая врача, а также используя правильную обувь», — объясняет орган здоровья. К другим признакам диабета также относятся покалывание, жгучая боль и онемение в нижних конечностях.

Фото: freepik.com

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