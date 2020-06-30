Замещающая диета Ким Кардашьян и еще 7 безумных систем похудения голливудских звезд

Один из ярчайших примеров Наоми Кэмпбелл. Будучи в целом сторонницей здорового образа жизни, звезда модельного мира время от времени прибегает к жестким диетам. В одном из интервью Наоми рассказала о том, что за пару недель до съемок может сбросить до 10 килограммов. Ее секрет прост: нет еды. Есть вода с лимоном и кайенским перцем. Такой способ снижения веса нельзя назвать здоровым. Голод, кайенский перец с лимонным соком неизбежно приведут к гастриту, а почкам и печени будет нанесен такой вред, что организм долго не сможет восстановится.

Диета на клубнике и ананасах Джонни Деппа