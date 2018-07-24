Меню на удачу! Кулинарный гороскоп на август 2018

Чем бы не занимался Овен, ему не рекомендуется забывать о свежих огурцах прямо с грядки, и не обязательно при этом строгать салаты! Огурец на 97% он состоит из воды, свойства которой успешно используются косметологами, кулинарами и приверженцами правильного питания. А вечером можно положить по половинке кружочка под глаза и протереть им шею. Ферменты, содержащиеся в огурцах, активизируют образование в организме витамина С и способствуют усвоению витамина В2.

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