Меню на удачу! Кулинарный гороскоп на август 2018

Овен
Чем бы не занимался Овен, ему не рекомендуется забывать о свежих огурцах прямо с грядки, и не обязательно при этом строгать салаты! Огурец на 97% он состоит из воды, свойства которой успешно используются косметологами, кулинарами и приверженцами правильного питания. А вечером можно положить по половинке кружочка под глаза и протереть им шею. Ферменты, содержащиеся в огурцах, активизируют образование в организме витамина С и способствуют усвоению витамина В2.
Телец
Телец обожает грибы в любом виде, но особенно по душе ему лисички и белые. На рынках полно лисичек - бегите и готовьте любимому что-нибудь вкусненькое. Высушенные грибы следует смолоть в порошок и хранить в плотной холщовом или тканевом мешочке. Срок годности - 1 год. Можно использовать как приправу к мясному рагу. А свежие грибы можно отварить, замариновать, посолить или пожарить.
Близнецы
Странная вещь: большая часть Близнецов и рыбу не очень жалуют и к грибам относятся спокойно, но от холодного компота из ревеня не смогут отказаться. Также можно приготовить пирожки с ним! Этот продукт положительно влияет на мозговую деятельность, а значит и на память. Приносит пользу пищеварительной системе, обладает слабительным эффектом и укрепляет иммунитет. Не стоит налегать на него людям с сахарным диабетом.
Лев
Безусловно, Лев любит мясо, но хищник по гороскопу ест с удовольствием и виноград, и дегустирует красное сухое вино. Однако не стоит увлекаться, особенно на жаре. Львам придется по вкусу мясо средней прожарки с разными приправами. Кстати небольшое количество этого продукта активизирует работу мозга, защищает от хрупкости костей и недостатка витамина D.