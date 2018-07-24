logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меню на удачу! Кулинарный гороскоп на август 2018

Диетологи и астрологи уверены, что нет ничего полезнее сезонных овощей! А если при этом еще учесть их зодиакальную пользу, то хорошее настроение и точеная фигура вам гарантирована. Наш постоянный эксперт Марина Журавлева дарит нашим читательницам гороскоп питания на последний месяц лета.

Овен

Чем бы не занимался Овен, ему не рекомендуется забывать о свежих огурцах прямо с грядки, и не обязательно при этом строгать салаты! Огурец на 97% он состоит из воды, свойства которой успешно используются косметологами, кулинарами и приверженцами правильного питания. А вечером можно положить по половинке кружочка под глаза и протереть им шею. Ферменты, содержащиеся в огурцах, активизируют образование в организме витамина С и способствуют усвоению витамина В2.

Телец

Телец обожает грибы в любом виде, но особенно по душе ему лисички и белые. На рынках полно лисичек - бегите и готовьте любимому что-нибудь вкусненькое. Высушенные грибы следует смолоть в порошок и хранить в плотной холщовом или тканевом мешочке. Срок годности - 1 год. Можно использовать как приправу к мясному рагу. А свежие грибы можно отварить, замариновать, посолить или пожарить.

Близнецы

Странная вещь: большая часть Близнецов и рыбу не очень жалуют и к грибам относятся спокойно, но от холодного компота из ревеня не смогут отказаться. Также можно приготовить пирожки с ним! Этот продукт положительно влияет на мозговую деятельность, а значит и на память. Приносит пользу пищеварительной системе, обладает слабительным эффектом и укрепляет иммунитет. Не стоит налегать на него людям с сахарным диабетом.

Лев

Безусловно, Лев любит мясо, но хищник по гороскопу ест с удовольствием и виноград, и дегустирует красное сухое вино. Однако не стоит увлекаться, особенно на жаре. Львам придется по вкусу мясо средней прожарки с разными приправами. Кстати небольшое количество этого продукта активизирует работу мозга, защищает от хрупкости костей и недостатка витамина D.

1 из 3

ПредыдущаяМеню для Девы и других знаков зодиака
Arrows-right
Меню для Девы и других знаков зодиака
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое