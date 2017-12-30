Если вы являетесь поклонником черного кофе и каждый день готовите его дома, то после его приготовления у вас остается очень полезный в хозяйстве продукт — кофейная гуща. Не торопитесь ее выбрасывать! Компания Paulig — эксперт в области кофе со 140-летним стажем — открыла для нас простые рецепты и дала советы, как кофе может пригодиться в быту.

Удаляет сильный запах Запах рыбы, лука и чеснока въедается во все, к чему они прикасаются, и особенно в кожу рук. Победить его не так-то просто, однако именно кофе на это способен. Поместите кофейную гущу в небольшую тарелку рядом с местом, где разделываете «пахучие» ингредиенты, а после работы с ними обильно нанесите гущу на руки. Тщательно промойте теплой водой, и от запаха не останется и следа. Хорошо ставить креманочку с зернами кофе в холодильник — они также поглощают плохие запахи. Очищает нагар на посуде

Отмыть домашнюю утварь, если появился нагар, — очень тяжелая задача. Но кофе и здесь приходит на помощь, являясь прекрасной альтернативой агрессивным химическим средствам благодаря своей гранулированной текстуре. Пропитайте губку для мытья посуды гущей из любимого напитка и круговыми движениями протирайте обгоревшие участки. Является отличным обезжиривающим средством Не бойтесь использовать кофе, чтобы очистить духовку, плиту или микроволновку. Кофейная гуща очень эффективна против жира, который может остаться от ваших кулинарных экспериментов. Однако стоит учесть особенности современных кухонных приборов, чтобы не повредить их поверхность. Способен полировать мебель

Если на вашей кухне есть деревянная мебель, со временем на ней могут появиться незначительные, но заметные глазу царапины. При особо мелком помоле кофейных зерен получается густая, тягучая кофейная гуща. Если смешать ее с небольшим количеством теплой воды, а затем нанести на мягкую ткань для полировки и обработать поврежденные участки, то небольшие царапины, в зависимости от размера и глубины, пропадут или станут менее заметны. Борется с засорами Столовая ложка кофейной гущи, отправленная в путешествие в раковину на кухне по сливной трубе, — это профилактическое «лечение» от засоров. Помимо этого, кофе прекрасно устраняет неприятный запах в трубах. Является предметом декора

Почему бы вам не превратить старую кофейную гущу в совершенно натуральные красивые и ароматные свечи? Место на кухне им точно найдется — их аромат и свет поможет придать трапезе романтическую атмосферу. Для приготовления свечей вам понадобится небольшой стеклянный стаканчик, чашка свечного воска (можно растопить старые свечи), фитиль, чайная ложка сваренного кофе, ложка кофейный гущи и несколько кофейных зерен. Растопите в отдельной посуде воск, добавьте туда кофейные ингредиенты, перелейте в стаканчик и вставьте фитиль. Подождите, пока свеча застынет, и можно устраивать романтический ужин. Для декора прекрасно подходят и просто зерна кофе. Помогает растениям Согласитесь, очень красиво, когда на кухне стоят домашние цветы, но уход за ними должен быть особенным: чаще требуется полив, дополнительный источник света и важные для роста микроэлементы. Так как кофе — отличный источник калия и магния, сухую кофейную гущу в небольших количествах можно добавлять в почву. Помимо своих питательных свойств, кофе придаст цветам, например гортензии, более яркий и насыщенный цвет. Делает мясные блюда нежнее

Как легко и необычно получить вкусное и нежное мясо? Используйте кофе для приготовления маринадов или просто нанесите на сырой кусок вырезки с каждой стороны небольшое количество кофейной гущи мелкого помола, смойте и замаринуйте любым способом. После тепловой обработки вы получите нежнейшее блюдо.