5 главных мифов о еде, которые часто транслируются диетологами

Единственная проблема современности заключается в том, что насыщенных жиров в нашем питании стало слишком много. Более того, появились созданные в результате технологической обработки масел и однозначно вредные для организма трансжиры, с помощью которых значительно удлиняется срок годности быстро портящихся продуктов, а при их термообработке приобретаются еще более выраженные канцерогенные свойства. Вот почему надо меньше есть выпечки с маргарином, фастфуд и жарить еду на растительных маслах.

Миф 2. В яйцах много холестерина, который вреден для сосудов

История с «вредным холестерином» началась еще в середине XVIII века, когда было выделено плотное белое вещество из желчных камней. Оно было названо жировоском, так как не растворялось в воде. Позже оно было переименовано в «холестерин». В начале ХХ века его обнаружили в отложениях на стенках сосудов – так люди узнали о холестериновых бляшках. Тогда это вещество стали изучать более пристально и выявили не только плохие его свойства, но и хорошие. Так, холестерин может «залатывать дыры» на внутренней стенке сосуда и участвует как источник энергии в росте клеток и при «взрывной» активности (например, когда нужно быстро бежать в гору).