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Плоды оливы являются, пожалуй, самой харизматичной и многозначительной едой. А все потому, что люди всегда ассоциировали оливковое дерево с чем-то божественным. Давайте узнаем об оливках чуть больше и навсегда запомним, что маслинами их называют только у нас, в России. Ну и, конечно, три удивительных рецепта от Passion.ru!

Греки считали, что созданием оливы они обязаны богине Афине, поэтому оливковая ветвь олицетворяла для них мудрость и плодородие. Египтяне приписывали оливу богине Изиде и были уверены, что это дерево — символ справедливости. Христиане верят, что голубь с оливковой ветвью в клюве принес весть о перемирии после Всемирного потопа.

Харрис Сиурас,
генеральный секретарь Всегреческой ассоциации производителей, упаковщиков и экспортеров столовых оливок (ПЕМЕТЕ) и инженер контроля качества АО SIOURAS

Эталон взросления

Возможно, такое почтительное отношение к оливковым деревьям связано с их долголетием. Олива растет очень медленно, и возраст некоторых деревьев перевалил за тысячу лет. Наверное, именно поэтому у многих народов существует поверье о том, что олива не умирает никогда и может жить вечно. При этом сами оливки живут тоже долго. Свежих оливок в кулинарии не бывает — они горькие, жесткие и несъедобные. Чтобы довести их до стола, требуется время. Оливки — это один из столпов знаменитой средиземноморской диеты, внесенной ЮНЕСКО в список «всемирного культурного наследия человечества». Это особый образ жизни, провозглашающий ценность аутентичных продуктов, выросших на этой благодатной земле.
А еще оливки — эталон взросления. До любви к их пикантному вкусу надо дозреть. За редким исключением дети и подростки ненавидят оливки, а зато взрослые обожают.

8 фактов об оливках

  1. Родина оливок — Греция. Именно там придумали способ устранения горечи плодов оливы путем вымачивания в морской воде в течение трех месяцев.
  2. Оливки — прекрасный источник мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов Е, С, тиамина, каротина, аминокислот, кальция, железа и других минералов. Также там есть олеиновые кислоты, обладающие противовоспалительным, антимикробным и противовирусным действием.
  3. Маслины и оливки — косточковые плоды, как вишня, слива или абрикос. Однако в кулинарии они существуют исключительно в консервированном виде.
  4. Разделение на оливки и маслины существует только в России. В остальных странах все плоды — и зеленые, и черные — считаются оливками, только разной зрелости. Самыми дорогими считаются созревшие на деревьях оливки, собранные зимой. Они содержат все олеиновые кислоты, антиоксиданты и другие важные для здоровья элементы. Иногда зеленые оливки, которые собрали в октябре, подвергаются окислению кислородом. Такие плоды и называют Black Oxidized Olives, то есть «черные, окисленные кислородом оливки».
  5. В мире насчитывается более десяти видов оливок, в каждом из которых есть еще много сортов. Основной вид оливок — олива европейская, которая делится на большое количество сортов. Из них самые популярные каламата, халкидики, консерволива, трумба и другие. Одни сорта по размеру можно сравнить с вишней, другие больше напоминают сливу.
  6. Оливки являются естественным пробиотиком: регулируют микрофлору кишечника и пищеварение, расщепляя растительную клетчатку и выводя шлаки, а также имеют антиоксидантные свойства либо сами по себе, либо в процессе метаболизма.
  7. Оливки можно есть и на завтрак, и на ужин. Они вкусны и полезны и сами по себе, и салатах, сэндвичах, пирогах, сочетаются со всеми видами блюд — мясными, рыбными, овощными. Из них даже готовят варенье, джемы и мармелад. Единственное ограничение: их нельзя есть в свежем виде.
  8. Россия занимает второе место в мире по употреблению оливок. Удивительно, но до начала 90-х годов прошлого века они были редкостью. Слово «маслины» родилось от нашего названия оливы «масличное дерево».

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