Эталон взросления

Возможно, такое почтительное отношение к оливковым деревьям связано с их долголетием. Олива растет очень медленно, и возраст некоторых деревьев перевалил за тысячу лет. Наверное, именно поэтому у многих народов существует поверье о том, что олива не умирает никогда и может жить вечно. При этом сами оливки живут тоже долго. Свежих оливок в кулинарии не бывает — они горькие, жесткие и несъедобные. Чтобы довести их до стола, требуется время. Оливки — это один из столпов знаменитой средиземноморской диеты, внесенной ЮНЕСКО в список «всемирного культурного наследия человечества». Это особый образ жизни, провозглашающий ценность аутентичных продуктов, выросших на этой благодатной земле.

А еще оливки — эталон взросления. До любви к их пикантному вкусу надо дозреть. За редким исключением дети и подростки ненавидят оливки, а зато взрослые обожают.