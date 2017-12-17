Фейхоа знают все, но вот покупают лишь некоторые: что с этим странным плодом делать? А оказывается, много чего: от чая до пирогов. Узнайте побольше об этой ягоде и приготовьте вкуснейший пирог с фейхоа.

5 интересных фактов В фейхоа содержится больше йода, чем во всех морепродуктах! Поэтому с этим фруктом стоит быть особенно осторожными людям, у кого есть заболевания щитовидной железы. В составе фейхоа есть много микро- и макроэлементов: кальций, калий, магний, цинк, медь, железо, натрий и марганец. А вот благодаря содержанию легкоусвояемых белков и жиров фейхоа относят к низкокалорийному продукту и используют в диетах. В составе ягоды содержится большое количество антиоксидантов, ее применяют как отличное омолаживающее и противовоспалительное средство для кожи. Если перетереть в блендере плоды и добавить сахара (1:1), получится вкусное и полезное варенье, которое можно добавлять в чай. Но хранить его нужно в стеклянной посуде и в холодильнике. Фейхоа можно и нужно есть полностью. Не стоит выбрасывать кожуру. Да, на вкус она немного терпкая, но в ней содержится наибольшее количество полезных компонентов.

Пирог с фейхоа От ресторана «Сыроварня» на Бадаевском, концепт-шефа Сергея Носова, кондитера Алексея Левина Вам понадобится: Для коржа: Сливочное масло – 150 г

Шоколадное печенье – 350 г Приготовление: Измельчаем в блендере печенье до крошки и добавляем к нему теплое сливочное масло. Смешиваем массу и лепим корж нужной формы. Отправляем корж в холодильник до застывания. Ингредиенты для начинки: Сыр Креметто – 250 г

Сливки – 250 г

Сахар – 100 г

Свежая ваниль – половинка 1 стручка

Фейхоа – 700 г

Сахар – 100-150 г (смотреть по кислоте фейхоа)

Стружка белого шоколада – 5-10 г

Приготовление: Сыр Креметто, сливки, сахар и ваниль взбиваем в миксере до однородной массы. Сцеживаем крем и выкладываем его на корж. Далее чистим фейхоа, добавляем к нему сахар и измельчаем все в блендере до однородной массы. Выкладываем готовый джем на крем. При подаче сверху посыпаем крошкой белого шоколада.