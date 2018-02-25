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Кто сказал, что поститься — это грустно и сложно. На нашем сайте вы всегда найдете новые постные и очень вкусные рецепты. В этот раз это паста из гречневой муки с рататуем в томатном соусе. Рецепт от шеф-повара ресторана Sixty Режиса Тригеля.

Вам понадобится:

  • Помидоры — 150 г
  • Тимьян — 1 г
  • Табаско — 1 г
  • Соль, сахар, перец — 2 г
  • Базилик — 1
  • Маслины — 2 г
  • Оливки — 2 г

Равиоли:

  • Мука гречневая — 40 г
  • Оливковое масло — 10 г
  • Вода — 10 г
  • Рататуй — 75 г
  • Микс зелени — 2 г
  • Помидоры черри конфи — 20 г

Рататуй:

  • Баклажаны — 15 г
  • Болгарский перец — 20 г
  • Кабачки — 15 г
  • Морковь — 10 г
  • Лук красный — 10 г
  • Кукуруза консервированная — 50 г
  • Соевая сметана — 20 г
  • Соус кимчи — 5 г

Приготовление:

Рататуй. Баклажан, перец, кабачок, лук порезать кубиками, обжарить на оливковом масле до готовности, добавить соль и перец. Из кукурузы и сметаны сделать соус. Пробить кукурузу блендером, протереть через сито и добавить сметану с кимчи. Равиоли. Тесто раскатать, нарезать формочкой в виде равиоли (5 штук). Выложить внутрь рататуй, закрыть тестом. Соус. Очистить помидоры от сердцевины и кожицы, нарезать кубиком. Обжарить, добавить тимьян. Соль, сахар и перец по вкусу. Равиоли сварить. Добавить равиоли к соусу, потушить вместе. Закинуть к ним же маслины, оливки и базилик. Слегка потушить. Далее выложить на тарелку равиоли в соусе. Декорировать зеленью и помидорами черри.

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