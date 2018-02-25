Вам понадобится:

Помидоры — 150 г

Тимьян — 1 г

Табаско — 1 г

Соль, сахар, перец — 2 г

Базилик — 1

Маслины — 2 г

Оливки — 2 г

Равиоли:

Мука гречневая — 40 г

Оливковое масло — 10 г

Вода — 10 г

Рататуй — 75 г

Микс зелени — 2 г

Помидоры черри конфи — 20 г

Рататуй:

Баклажаны — 15 г

Болгарский перец — 20 г

Кабачки — 15 г

Морковь — 10 г

Лук красный — 10 г

Кукуруза консервированная — 50 г

Соевая сметана — 20 г

Соус кимчи — 5 г

Приготовление:

Рататуй. Баклажан, перец, кабачок, лук порезать кубиками, обжарить на оливковом масле до готовности, добавить соль и перец. Из кукурузы и сметаны сделать соус. Пробить кукурузу блендером, протереть через сито и добавить сметану с кимчи. Равиоли. Тесто раскатать, нарезать формочкой в виде равиоли (5 штук). Выложить внутрь рататуй, закрыть тестом. Соус. Очистить помидоры от сердцевины и кожицы, нарезать кубиком. Обжарить, добавить тимьян. Соль, сахар и перец по вкусу. Равиоли сварить. Добавить равиоли к соусу, потушить вместе. Закинуть к ним же маслины, оливки и базилик. Слегка потушить. Далее выложить на тарелку равиоли в соусе. Декорировать зеленью и помидорами черри.