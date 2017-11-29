7 наваристых супов, которые согреют в холода
Суп Харчо
От ресторана «Казбек», шеф-повара Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- Говядина — 500 г
- Вода — 2,5 л
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 10 зубчиков
- Аджика — 25 г
- Томатная паста — 100 г
- Уцхо-сунели — 2 ч.л.
- Лавровый лист — 3 шт
- Коринадр молотый — 1 ч.л.
- Имеретинский шафран — 1 щепотка
- Кинза — 2 ст. л.
- Петрушка — 2 ст. л.
- Копченая соль — по вкусу
Приготовление:
Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и свежести мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать (как для холодца). В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варить на медленном огне.
Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.
Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.
Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.
После этого засыпать туда промытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.
Суп кисло-острый с мраморной говядиной гриль
От ресторана «Турандот», шеф-повара Дмитрия Еремеева
Вам понадобится:
Бульон:
- Мраморное реберное мясо — 1,6 кг
- Вода — 5 л
- Соль — по вкусу
- Перец из мельницы — по вкусу
- Паста Том-ям — 90 г
Суп:
- Бульон из мраморного мяса — 220 г
- Лук репчатый — 20 г
- Морковь — 20 г
- Реберное мраморное мясо — 50 г
- Спаржа зеленая — 1 г
- Кинза (листья) — 1 г
Приготовление:
Мясо посолить, поперчить, обжарить в яйце. Выложить в кастрюлю, добавить холодную воду и варить на медленном огне 3,5–4 часа, периодически снимать жир. Отложить 2 л бульона и довести до вкуса пастой Том-ям, соком лайма и солью. Чистого мясо должно получиться примерно 300-400 г, в одной порции 50 г.
Лук мелко нарезать, пассировать на растительном масле. Морковь натереть на крупной терке, пассировать на растительном масле.
Разогреть бульон, добавить мясо (нарезка кубик), добавить пассировку, спаржу. При подаче добавить чили перец и листья кинзы.