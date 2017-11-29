В такую погоду все время хочется чего-нибудь горяченького. Чай — это здорово, но что может быть вкуснее наваристого вкусного супа?! Вам осталось только выбрать, что согреет вам и душу, и тело.

Суп Харчо

От ресторана «Казбек», шеф-повара Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

Говядина — 500 г

Вода — 2,5 л

Лук — 1 шт

Чеснок — 10 зубчиков

Аджика — 25 г

Томатная паста — 100 г

Уцхо-сунели — 2 ч.л.

Лавровый лист — 3 шт

Коринадр молотый — 1 ч.л.

Имеретинский шафран — 1 щепотка

Кинза — 2 ст. л.

Петрушка — 2 ст. л.

Копченая соль — по вкусу

Приготовление:

Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и свежести мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать (как для холодца). В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варить на медленном огне.

Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.

Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.

Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.

После этого засыпать туда промытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.

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