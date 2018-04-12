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Предлагаем вам рецепт лазаньи с мясом от повара онлайн-гипермаркета freshbroccoli.ru.

Вам понадобится:

  • паста для лазаньи — 500 г
  • стебель сельдерея — 3-4 веточки
  • морковь — 2 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • томаты — 5 шт.
  • оливковое масло — 3 ст. ложки
  • фарш мясной (из розовой телятины) — 400 г
  • специи (прованские травы) — ½ ч. ложки
  • соль, перец — по вкусу
  • пармезан — 100 г
  • базилик зеленый — 2 веточки

Для соуса бешамель:

  • сливочное масло — 100 г
  • пшеничная мука — 100 г
  • молоко — 1 л
  • пармезан — 150 г
  • соль — 1 ч. ложка

Приготовление:

Промойте и очистите овощи. У томатов удалите плодоножку, снизу сделайте неглубокий крестообразный надрез, опустите в кипяток на 15 секунд, а затем — в ледяную воду. Снимите кожицу и нарежьте крупным кубиком. Обжарьте в сковороде с оливковым маслом лук и морковь. Через 3 минуты добавьте фарш и обжаривайте еще 5 минут. Затем добавьте сельдерей, томаты, специи, соль и перец. Уменьшите нагрев и томите еще 7 минут. Приготовьте соус бешамель: растопите в сковороде сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте до появления легкого запаха жареного миндаля. Постепенно влейте молоко, размешайте, затем добавьте тертый сыр, щепотку мускатного ореха и соль. Перемешайте и снимите с огня. В форму для запекания с высоким бортом выложите 1 половник рагу с мясным фаршем. Сверху выложите слой предварительно бланшированной пасты. На него — 1 половник соуса бешамель. Повторите все действия несколько раз, посыпьте тертым пармезаном и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Готовую лазанью выньте из духовки и дайте отдохнуть 15 минут. Перед подачей нарежьте, сбрызните оливковым маслом и украсьте листиками базилика.

Фото: shutterstock.com

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