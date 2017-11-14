Божоле нуво (Beaujolais nouveau) каждый год попадает на прилавки в один и тот же день, в третий четверг ноября. Божоле делается из винограда сорта «гамэ». Этот сорт считается далеко не самым благородным и престижным. И все же каждый год во всей Европе, а во Франции особенно, в назначенный день открывают бутылочку молодого вина. И вот уже сколько лет божоле нуво пьют у нас. Давайте узнаем об этом празднике и вине побольше!

Владимир Глухов, винный блогер, член Российской ассоциации сомелье

Все минусы божоле нуво Помимо сорта, проблемой является и винификация, то есть сам производственный процесс. Очевидно, что два месяца — это слишком небольшой срок для качественного вина. Для сравнения: некоторые выдержанные вина разрешены к выпуску на рынок лишь спустя 5-6 лет! А ведь божоле нуво надо еще успеть доставить более чем в сотню стран мира по обе стороны Атлантики! Так что при его изготовлении используется ускоренная технология. В результате вина получаются сладкие в аромате, но практически без танинов во вкусе. Относительно высокая кислотность придает им свежести. Пить такие вина легко, а ароматы засахаренных фруктов, ягод, банана и даже жевательной резинки нравятся очень многим. Немного географии и истории Далеко не все знают, что Божоле — область Бургундии, расположенная в самой южной ее части. То есть божеле нуво — это «родственник» едва ли не самых дорогих вин планеты. Правда, бургундцы из более престижных винодельческих областей вспоминать об этом не любят. Божоле, напротив, старается сблизиться со своими именитыми сородичами, чтобы придать себе значимости. Так или иначе божоле претендует на роль вин массовых и доступных.

Фраза «Божоле нуво прибыло» тоже родилась не вчера. В те времена не было винной прессы, поэтому люди в городах плохо представляли себе, что творится у крестьян. И когда прибывали первые бочки с вином нового урожая (часто по рекам на баржах, а то и на повозках), крики «Вино прибыло!» и впрямь оглашали город. Люди радовались: виноград уродился, вино сделано, значит, у крестьян все в порядке. Ведь вино тогда было больше чем алкоголем: оно было самым безопасным напитком, так как вода в городах зачастую была ужасного качества. Так что «Божоле прибыло» — это здорово! Время молодого вина К слову, изначально самой ранней датой, когда божоле нуво можно было выпускать в продажу, было 15 декабря. Из-за Второй мировой войны, затронувшей всю Европу, в 1951 году дату сдвинули на месяц, на 15 ноября. Сегодня божоле нуво обычно экспортируют и доставляют в магазины заранее, а продавать начинают в один и тот же день по всему миру. А в 2005 году пришлось изменить слоган. Видимо, некоторым народам сложно выговаривать французское Le Beaujolais Nouveau est arrivé (читается «лё божоле нуво эт арривэ» с ударениями на последние слоги), поэтому сегодня в англоязычных странах чаще всего говорят: It’s Beaujolais Nouveau time (то есть «Время божоле нуво»). В самом Божоле в это время идет пятидневный фестиваль, а в Лионе ночное небо озаряется фейерверками. Пить или не пить Пить ли божоле нуво, каждый решает для себя сам. Вино действительно слишком простое, зато понятное. Да, оно явно переоценено. Но оно дает возможность почувствовать принадлежность к глобальному событию. Недаром в странах, где традиционно любят масштабные мероприятия, божоле нуво по-прежнему пользуется большим спросом. Например, любят его японцы, которые, как известно, легко «импортируют» праздники других стран. Не менее ценно оно и для тех регионов, куда божоле нуво попадает немного. Главное — помнить одно: божоле нуво — вино молодое, и рассчитано оно на то, чтобы быть выпитым быстро, максимум в течение года. Если вы хотите прикоснуться к традиции, купите бутылочку и пейте сразу! Беречь божоле нуво, а уж тем более класть его на выдержку нет абсолютно никакого смысла! И кстати, согласно прогнозам специалистов, по сравнению с прошлым годом нынешнее божоле нуво будет менее кислым и более мягким. Не забывайте закусывать!

Угощение, то бишь закуска, для божоле нуво должна быть ему под стать: простая и незатейливая. Французы подают к молодому вину кайет (caillette) — нечто вроде холодца из свинины, печенки, сердца с добавлением свекольной ботвы, сельдерея и чеснока. Также хорошо подать к божоле дичь. Любую, тем более что сейчас сезон охоты. Из сыров лучшим по сочетанию будет козий или камамбер с мягкой корочкой.