Для теста вам понадобится:

мука — 170 г

сахар — 55 г

сливочное масло — 125 г

желтки — 2 шт.

Для крема вам понадобится:

желтки — 2 шт.

яйца — 5 шт.

сливочное масло — 190 г

сахар — 380 г

желатин — 6 г

лимончелло — 30 г

сок лимона — 475 г

Для меренги вам понадобится:

белки — 250 г (примерно 8 яиц)

сахар — 500 г

вода — 100 г

Для украшения:

цукаты и орехи — по вкусу

Секрет приготовления:

Сделайте песочное тесто. Для этого насыпьте в миску муку, добавьте охлажденное сливочное масло, хорошенько перемешайте. Затем добавьте охлажденное яйцо и сахар, чуть посолите и продолжайте мешать.

Когда тесто станет однородным, продолжайте месить его уже руками, затем раскатайте круг, чтобы выложить его в форму и закрыть дно и края. Выложите тесто в форму, затем наколите его вилкой в нескольких местах и отправляйте в духовку на 15 минут при температуре 170 градусов. Потом вытащите тесто из духовки и охладите его.

Приступайте к приготовлению крема. Для этого замочите желатин в холодной воде. Включите плиту, вылейте в кастрюлю лимонный сок, лимончелло, доведите до кипения, добавьте желатин. Затем добавьте желтки, перетертые с сахаром. Перемешайте и продолжайте держать на огне. Это очень деликатный крем: температура приготовления — 82 градуса. Когда крем начнет закипать, он почти готов. Засеките еще три-четыре минуты и снимайте крем с огня. Залейте его в форму с песочным тестом и распределите равномерно, затем отправьте в холодильник на два часа.

Самое время сделать меренгу. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, хорошенько перемешайте и доведите до кипения, чтобы сироп стал тягучим. Взбейте белки с сахаром, добавьте щепотку соли, чтобы взбивалось лучше. Хорошенько взбейте, но не до конца. Пусть белки останутся немного жидкими, потому что потом к ним надо будет добавить сахарный сироп. Когда сироп готов, добавьте его к белкам и продолжите взбивать. В этот раз до конца, чтобы меренга стала густой и воздушной.

Когда пирог остынет, достаньте его из холодильника, выложите сверху взбитую меренгу. Теперь переходим к самому интересному! Возьмите горелку (или на крайний случай зажигалку) и «опалите» меренгу, чтобы она потемнела, и... Зовем сластен к столу!

Вот и видеорецепт:

Фото: shutterstock.com