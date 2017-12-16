Тажин: 3 классных рецепта, которые вам точно понравятся
Морской окунь с мидиями, фенхелем и спелыми томатами
(на 4 порции)
Вам понадобится:
- Кус-кус отварной — 520 г
- Окунь филе — 460 г
- Мидии свежие — 300 г
- Вонголе свежие — 300 г
- Масло оливковое — 120 г
- Петрушка — 12 г
- Соль, перец — 4 г
- Лук зеленый — 8 г
- Приправа для рыбы — 8 г
- Каперсы — 12 г
- Рыбный бульон — 80 г
- Фенхель — 280 г
- Картофель — 280 г
- Помидоры — 280 г
Приготовление: Фенхель, картофель и помидоры припустить на рыбном бульоне 20 минут. Выложить в тажин. Выложить поверх овощей свежие вонголе, мидии и филе окуня, соль и перец добавить по вкусу. Накрыть все крышкой и протушить 15 минут. Снять крышку, посыпать измельченным зеленым луком и листьями петрушки. Добавить каперсы. Полить блюдо оливковым маслом перед подачей. Подается с отварным кус-кусом.
Томленая утка с курагой, тыквой и апельсинами
Вам понадобится:
(на 4 порции)
- Кус-кус отварной — 520 г
- Ножка утки — 600г (8 шт.)
- Нут отварной — 100 г
- Петрушка — 40 г
- Масло подсолнечное — 40 г
- Соль, перец — по 4 г
- Специи — 8 г
- Перец паприка — 8 г
- Апельсин свежий — 40 г
- Картофель мини — 160 г
- Демиглас — 120 г
- Курага — 280 г
- Тыква — 280 г
- Апельсин свежий — 280 г
Приготовление:
Ножки утки обжарить на подсолнечном масле, затем протушить в течение 2,5 часа при 120 С.
Горох нут отварить до готовности.
Тыкву и мякоть апельсина нарезать кубиками среднего и малого размера, картофель мини порезать пополам.
Овощи обжарить вместе с сухофруктами и кусочками апельсина.
Залить все бульоном, добавить соус демиглас, специи, соль и перец и протушить все полтора часа при температуре 180 С.
Добавить к овощам горох нут, перемешать и выложить поверх готовые ножки утки.
Накрыть крышкой, потомить в духовке 10-15 минут.
Украсить листьями свежей петрушки. Блюдо подается с отварным кус-кусом.
Томленые овощи с ароматными специями
Вам понадобится:
(на 4 порции)
- Лук репчатый — 480г
- Чеснок — 40 г
- Имбирь свежий — 40 г
- Корица молотая — 4 г
- Приправа овощная — 4 г
- Соль — 12 г
- Томаты в собственном соку — 1 кг
- Сок лимона — 40 г
- Тыква очищенная — 800 г
- Батат очищенный — 400 г
- Морковь очищенная — 400 г
- Цукини — 600 г
- Курага — 60 г
- Чернослив — 60 г
- Изюм — 48 г
- Масло оливковое — 60 г
- Специи (тимьян, розмарин, эстрагон) — 4 г
Приготовление:
Овощи нарезать кубиками среднего размера, лук — полукольцами, все перемешать и добавить томаты в собственном соку. Чеснок и имбирь мелко нарезать или натереть. Курагу и чернослив мелко нарезать. Обжарить все на оливковом масле и добавить специи, овощную приправу, чеснок, корицу, имбирь и сухофрукты с изюмом. Протушить на медленном огне 10-15 минут. Сбрызнуть соком лимона перед подачей. Томленые овощи с ароматными специями готовы!
Фото: архив ресторана