В магазинах вы наверняка встречали диковинную красивую посуду с трубой на крышке, часто расписанную в арабском стиле. Было дело? Правда мало кто знает, что это такое. А ведь блюда в тажине готовят уже много веков, и они действительно отличаются особым вкусом. Шеф-повар марокканского ресторана Nofar Александр Жеребицкий дарит нашим читательницам три необыкновенно вкусных рецепта.

Морской окунь с мидиями, фенхелем и спелыми томатами (на 4 порции) Вам понадобится: Кус-кус отварной — 520 г

Окунь филе — 460 г

Мидии свежие — 300 г

Вонголе свежие — 300 г

Масло оливковое — 120 г

Петрушка — 12 г

Соль, перец — 4 г

Лук зеленый — 8 г

Приправа для рыбы — 8 г

Каперсы — 12 г

Рыбный бульон — 80 г

Фенхель — 280 г

Картофель — 280 г

Помидоры — 280 г Приготовление: Фенхель, картофель и помидоры припустить на рыбном бульоне 20 минут. Выложить в тажин. Выложить поверх овощей свежие вонголе, мидии и филе окуня, соль и перец добавить по вкусу. Накрыть все крышкой и протушить 15 минут. Снять крышку, посыпать измельченным зеленым луком и листьями петрушки. Добавить каперсы. Полить блюдо оливковым маслом перед подачей. Подается с отварным кус-кусом. Томленая утка с курагой, тыквой и апельсинами

Вам понадобится: (на 4 порции) Кус-кус отварной — 520 г

Ножка утки — 600г (8 шт.)

Нут отварной — 100 г

Петрушка — 40 г

Масло подсолнечное — 40 г

Соль, перец — по 4 г

Специи — 8 г

Перец паприка — 8 г

Апельсин свежий — 40 г

Картофель мини — 160 г

Демиглас — 120 г

Курага — 280 г

Тыква — 280 г

Апельсин свежий — 280 г Приготовление: Ножки утки обжарить на подсолнечном масле, затем протушить в течение 2,5 часа при 120 С. Горох нут отварить до готовности. Тыкву и мякоть апельсина нарезать кубиками среднего и малого размера, картофель мини порезать пополам. Овощи обжарить вместе с сухофруктами и кусочками апельсина. Залить все бульоном, добавить соус демиглас, специи, соль и перец и протушить все полтора часа при температуре 180 С. Добавить к овощам горох нут, перемешать и выложить поверх готовые ножки утки. Накрыть крышкой, потомить в духовке 10-15 минут.

Украсить листьями свежей петрушки. Блюдо подается с отварным кус-кусом. Томленые овощи с ароматными специями