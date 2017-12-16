В магазинах вы наверняка встречали диковинную красивую посуду с трубой на крышке, часто расписанную в арабском стиле. Было дело? Правда мало кто знает, что это такое. А ведь блюда в тажине готовят уже много веков, и они действительно отличаются особым вкусом. Шеф-повар марокканского ресторана Nofar Александр Жеребицкий дарит нашим читательницам три необыкновенно вкусных рецепта.

Морской окунь с мидиями, фенхелем и спелыми томатами

(на 4 порции)

Вам понадобится:

  • Кус-кус отварной — 520 г
  • Окунь филе — 460 г
  • Мидии свежие — 300 г
  • Вонголе свежие — 300 г
  • Масло оливковое — 120 г
  • Петрушка — 12 г
  • Соль, перец — 4 г
  • Лук зеленый — 8 г
  • Приправа для рыбы — 8 г
  • Каперсы — 12 г
  • Рыбный бульон — 80 г
  • Фенхель — 280 г
  • Картофель — 280 г
  • Помидоры — 280 г

Приготовление: Фенхель, картофель и помидоры припустить на рыбном бульоне 20 минут. Выложить в тажин. Выложить поверх овощей свежие вонголе, мидии и филе окуня, соль и перец добавить по вкусу. Накрыть все крышкой и протушить 15 минут. Снять крышку, посыпать измельченным зеленым луком и листьями петрушки. Добавить каперсы. Полить блюдо оливковым маслом перед подачей. Подается с отварным кус-кусом.

Томленая утка с курагой, тыквой и апельсинами

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • Кус-кус отварной — 520 г
  • Ножка утки — 600г (8 шт.)
  • Нут отварной — 100 г
  • Петрушка — 40 г
  • Масло подсолнечное — 40 г
  • Соль, перец — по 4 г
  • Специи — 8 г
  • Перец паприка — 8 г
  • Апельсин свежий — 40 г
  • Картофель мини — 160 г
  • Демиглас — 120 г
  • Курага — 280 г
  • Тыква — 280 г
  • Апельсин свежий — 280 г

Приготовление:

Ножки утки обжарить на подсолнечном масле, затем протушить в течение 2,5 часа при 120 С. Горох нут отварить до готовности. Тыкву и мякоть апельсина нарезать кубиками среднего и малого размера, картофель мини порезать пополам. Овощи обжарить вместе с сухофруктами и кусочками апельсина. Залить все бульоном, добавить соус демиглас, специи, соль и перец и протушить все полтора часа при температуре 180 С. Добавить к овощам горох нут, перемешать и выложить поверх готовые ножки утки. Накрыть крышкой, потомить в духовке 10-15 минут.
Украсить листьями свежей петрушки. Блюдо подается с отварным кус-кусом.

Томленые овощи с ароматными специями

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • Лук репчатый — 480г
  • Чеснок — 40 г
  • Имбирь свежий — 40 г
  • Корица молотая — 4 г
  • Приправа овощная — 4 г
  • Соль — 12 г
  • Томаты в собственном соку — 1 кг
  • Сок лимона — 40 г
  • Тыква очищенная — 800 г
  • Батат очищенный — 400 г
  • Морковь очищенная — 400 г
  • Цукини — 600 г
  • Курага — 60 г
  • Чернослив — 60 г
  • Изюм — 48 г
  • Масло оливковое — 60 г
  • Специи (тимьян, розмарин, эстрагон) — 4 г

Приготовление:

Овощи нарезать кубиками среднего размера, лук — полукольцами, все перемешать и добавить томаты в собственном соку. Чеснок и имбирь мелко нарезать или натереть. Курагу и чернослив мелко нарезать. Обжарить все на оливковом масле и добавить специи, овощную приправу, чеснок, корицу, имбирь и сухофрукты с изюмом. Протушить на медленном огне 10-15 минут. Сбрызнуть соком лимона перед подачей. Томленые овощи с ароматными специями готовы!

Фото: архив ресторана