Вам понадобится:

Утка

Яблоко

Курага

Чернослив

Мед — одна столовая ложка

Горчица — одна столовая ложка

Оливковое масло — две столовых ложки

Коньяк — 100 мл

Гвоздика — несколько палочек

Брусничное варенье — шесть столовых ложек

Черный перец

Соль

Приготовление:

Сухофрукты, нарезанное яблоко и брусничное варенье перемешать и залить коньяком. Отдельно смешать мед, масло, горчицу, соль и перец, затем смазать утку этой смесью внутри и снаружи. Добавить сухофрукты внутрь. После этого дать настояться утке пару часов, а потом запекать при температуре 180-190 градусов в течение двух часов. Через полчаса можно проверить утку, полить выделившимся соком, и если она немного подгорела сверху, то накрыть фольгой и запекать дальше.

Фото: арихив ресторана