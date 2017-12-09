Вам понадобится:

  • Утка
  • Яблоко
  • Курага
  • Чернослив
  • Мед — одна столовая ложка
  • Горчица — одна столовая ложка
  • Оливковое масло — две столовых ложки
  • Коньяк — 100 мл
  • Гвоздика — несколько палочек
  • Брусничное варенье — шесть столовых ложек
  • Черный перец
  • Соль

Приготовление:

Сухофрукты, нарезанное яблоко и брусничное варенье перемешать и залить коньяком. Отдельно смешать мед, масло, горчицу, соль и перец, затем смазать утку этой смесью внутри и снаружи. Добавить сухофрукты внутрь. После этого дать настояться утке пару часов, а потом запекать при температуре 180-190 градусов в течение двух часов. Через полчаса можно проверить утку, полить выделившимся соком, и если она немного подгорела сверху, то накрыть фольгой и запекать дальше.

Фото: арихив ресторана