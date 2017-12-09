Утка с сухофруктами
Вам понадобится:
- Утка
- Яблоко
- Курага
- Чернослив
- Мед — одна столовая ложка
- Горчица — одна столовая ложка
- Оливковое масло — две столовых ложки
- Коньяк — 100 мл
- Гвоздика — несколько палочек
- Брусничное варенье — шесть столовых ложек
- Черный перец
- Соль
Приготовление:
Сухофрукты, нарезанное яблоко и брусничное варенье перемешать и залить коньяком. Отдельно смешать мед, масло, горчицу, соль и перец, затем смазать утку этой смесью внутри и снаружи. Добавить сухофрукты внутрь. После этого дать настояться утке пару часов, а потом запекать при температуре 180-190 градусов в течение двух часов. Через полчаса можно проверить утку, полить выделившимся соком, и если она немного подгорела сверху, то накрыть фольгой и запекать дальше.
Фото: арихив ресторана