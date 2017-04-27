О том, что клещи или блохи могут навредить нашим животным, мы, как правило, вспоминаем по дороге на дачу или собираясь в лес на первые в сезоне шашлыки. А зря. Потому что паразиты не дремлют и мечтают покусать, а то и присосаться к вашему любимцу.

Наталия Волгина Паразитолог, ветеринарный врач, кандидат биологических наук, консультант проекта Parasiteparty.com

Сезон паразитов

Обычно клещи просыпаются в марте-апреле, но в этом году погода подвела: весна была непонятной, паразиты «очнулись», когда среднесуточная температура достигла 8 градусов тепла. Впадают в спячку клещи только в ноябре — таким образом, опасность подцепить паразита исчезает лишь в зимний период.

А вот с блохами понятия «сезон» в принципе не существует, они могут мучать ваше животное круглый год. Да, активная фаза их деятельности приходится на лето, однако они, в отличие от клещей, являются гораздо более изобретательными — появляются в квартирах и домах с шерсти собак и кошек, откладывают свои яйца в укромных местах: щелях пола и мебели, за плинтусами. Личинки вылупляются там, питаются частичками пыли, а затем, уже взрослыми, в поисках крови нападают на домашних животных вне зависимости от того, какое время года на дворе.

Если животное гуляет на улице, то от блох необходимо обрабатывать в течение всего года. От клещей рекомендовано начинать обработку в начале весны и продолжать до начала ноября. Частота обработок зависит от конкретного препарата, который использует владелец. Чаще всего используют капли на холку, таблетки, спреи-репелленты, антиблошиные ошейники и шампуни.

Надо ли проводить профилактику домашним кошкам или это стоит делать только тем животным, которые выходят на улицу? Однозначно нужно. Как минимум от гельминтов и блох.

В зимний период, когда температура уже не располагает к жизни на улице, блохи укрываются в подвалах и подъездах домов. Мы можем просто занести их в квартиру на одежде или обуви. А клещи могут приехать из леса на букете цветов, с грибами, да и на одежде тоже.

Поэтому даже домашние кошки и животные, которые очень редко бывают на улице, не застрахованы от паразитов. Учтите, если кошка один раз выбежала в подъезд, у нее уже есть шанс подхватить блох.

Какое средство выбрать

Стерилизовано животное или нет, не так важно — на выбор средства для профилактики паразитов это не влияет. Да, некоторые препараты противопоказаны беременным собакам и кошкам и совсем малышам, котятам и щенкам до двух-трех месяцев. Эта информация всегда указана на упаковке или в инструкции к препарату, поэтому обязательно ознакомьтесь до покупки. И ошейник, и капли, и таблетки — комплексные средства. Единственное, чего не стоит делать, это использовать собачьи средства для кошек, и наоборот.

Ошейник. Наиболее простой и длительный способ борьбы с паразитами. В зависимости от производителя, они эффективны до восьми месяцев, однако их рекомендуется сочетать с каплями или спреем при выезде в лес, так как именно там больше всего кровососущих насекомых. Большинство ошейников водостойкие, какие-то даже позволяют мыть животное с шампунем. Основной минус использования средства — возможна аллергическая реакция на вещества, отпугивающие паразитов (тогда ошейник нужно сразу же снять). Также не рекомендуется надевать ошейники на животных, которые ведут очень активный образ жизни и могут застрять в ветках или норах.

Капли на холку. Универсальный инструмент, не доставляющий дискомфорта питомцу. Главное, нанести капли так, чтобы он не смог слизать препарат. Не все капли являются водостойкими, это нужно учитывать. Также не рекомендуется мыть животное за 48 часов до обработки. Эффективны капли максимум четыре недели — проводить профилактику нужно каждый месяц.

Таблетки. Их очень удобно использовать для защиты питомцев. Они выпускаются в виде вкусных таблеток, которые собака с радостью съест, при этом эффективны и не предполагают никаких ограничений по купанию. Некоторые из них эффективны и против внутренних паразитов. Таблетки защищают от паразитов один-три месяца.

При выборе капель или таблеток учитывайте вес питомца и давайте именно ту дозу препарата, которую рекомендует производитель. При возникновении сомнений советуйтесь с ветеринарным врачом.