Эту статью очень важно прочитать до того, как вы сядете в машину и поедете на первомайский пикник.

Зима была долгой и холодной. Не только вы оголодали без шашлыков, но и клещи без вашей свежей крови. Поэтому они вас ждут на даче, в лесу и даже в городских парках. Голодные и злые, энцефалитные и боррелиозные.

Человеку, который умеет общаться с Интернетом, легко выяснить, относится ли область к эндемичным по энцефалиту. Вакцинироваться надо, если вы живете там или едете туда, где клещевой энцефалит заведомо есть. Александр Платонов Профессор, д.б.н., зав.лабораторией природно-очаговых инфекций ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Вакцинации бывают двух видов:

Стандартная и умная. Первую дозу вакцины вы получаете в январе, вторую — в феврале, третью — в марте. И в мае себя прекрасно чувствуете. Экстренная. Если вы решили внезапно поехать в Вологодскую или Ярославскую область, например, то можно получить две вакцины с интервалом в две недели.

То есть с вакцинацией от энцефалита вы, будем честны, уже опоздали, зимой нужно было начинать. А от боррелиоза прививок не делают. Поэтому придется либо отказаться от шашлыка на свежем воздухе, либо подготовиться очень тщательно.