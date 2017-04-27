Ура, пятница! В лес, на дачу, в лесопарковую зону — все равно куда! Главное — на природу, скорее жарить мясо на огне! Чтобы открытие сезона барбекю прошло без сучка и задоринки, Passion.ru подобрал для вас 15 полезных новинок, которые сделают удобным, красивым и веселым любой пикник.

Сумка-тележка

Не так важно, собираетесь вы на пикник или просто закупаетесь большим количеством продуктов — сумка-тележка поможет увезти все и сразу. Вместимость — 40 литров!

Прочная и стабильная алюминиевая рама, съемный внутренний мешочек, который можно стирать, удобная телескопическая ручка плюс широкий ремень с регулируемой длиной. Легко крепится к корзине-тележке в супермаркете и запросто помещается в багажник автомобиля. А потом ее легко вытащить и докатить до поляны, где расположены шатры для пикника.

Сумка-органайзер

Еще одна суперсумка, которую можно использовать по-разному. В ней можно хранить бутылки с соками и морсами, которые вы пьете ежедневно. Она отлично подойдет для стеклянных или пластиковых бутылок, которые вы планируете сдать в переработку. А еще ее можно использовать для хранения пластиковых пакетов и других кухонных мелочей. Девять отделений для бутылок объемом до 0,75 литров, две ручки для переноски, соединяемые между собой липучкой, а еще сумка легко складывается для компактного хранения. Размер ее дна соответствует стандартному размеру велосипедных корзин, благодаря чему сумку удобно перевозить и брать на пикник.

Лампочка-пробка, которая превращает бутылку в лампу! Так что не выбрасывайте емкости из-под вина и шампанского. Лучше превратите их в дизайнерский светильник! Яркий LED-светильник в форме пробки заряжается от USB, чтобы вечером создать в вашем доме атмосферу уюта. Кстати, его можно использовать на улице во время пикников, ведь такой аксессуар очень просто взять с собой!

Набор шампуров для гриля

Модернизированный шампур для барбекю — революция в арсенале любителей дач, пикников и блюд на гриле! Множество небольших зубцов подойдет для креветок, кусочков овощей, помидоров черри, грибов и многого другого. Еду легко жарить и легко снимать с шампура прямо в тарелку. И больше никаких развалившихся кусков или упавших в огонь помидоров! Можно мариновать продукты прямо на этом мини-шампуре.

Набор для барбекю

Набор из нержавеющей стали, содержащий мягкую кисточку для смазывания, шпатель-скребок и специальные щипцы для извлечения горячих принадлежностей и элементов барбекю. Инструменты безопасны для пищевых продуктов, изготовлены из качественной прочной стали с закругленными матовыми ручками. Кисточка сделана из АВС-пластика с силиконовой основой, в ручку встроен резиновый держатель для уменьшения скольжения.

Термосумка для бутылок

Дело за вами, в каких жизненных моментах использовать эту сумку, будь то пикник, вечерняя прогулка, поход или просто туристическая поездка. Вы точно не разочаруетесь в этой покупке. Термосумка подходит для хранения и удобной переноски как бутылок, так и банок диаметром 15 см. Вмещает в себя 6 штук.

Корзина для пикника

Стильная плетеная корзинка-чемоданчик для пикника на четыре персоны на самом деле еще и сумка-холодильник. В набор входят тарелки, бокалы, столовые приборы, штопор, складной нож, солонка и перечница, тканевые салфетки. Вся посуда внутри надежно фиксируется с помощью кожаных ремней, предусмотрен отсек для подуктов. Весь набор выдержан в едином стиле.

Фото: kitana.ru, finedesigngroup.ru, designboom.ru, enjoyme.ru