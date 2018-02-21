5 самых крутых гаджетов для укладки в домашних условиях

Без утюжка так же тружно жить, как и без плойки. Тем более этот гаджет еще более универсальный. Ведь с его помощью можно не только сделать волосы идеально прямыми, но еще и накрутить их. Утюжок G2 от CHI обладает керамическими пластинами с титановым покрытием. Эти материалы позволят придать волосам ухоженный вид и не пересушить их. Нагревается он в течение 40 секунд, поэтому вам не придется тратить много времени на укладку. К тому же после его использования волосы не только приобретут желаемую форму, но еще и будут блестеть.

Фен от Cloud nine