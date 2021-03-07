Кира Найтли и другие звезды, предугадавшие главные тренды в окрашивании 2021
Тренд 1. Натуральность снова в моде
Тренд на простоту и естественность поглотил звезд, которые устали тестировать экстравагантные образы и ставить эксперименты над внешностью. Начиная с макияжа и одежды, заканчивая прическами, — бьюти-индустрия уверенно движется к упрощению. Тенденция не прошла и мимо волос — голливудские звезды активно переходят на однотонный цвет. Девушки закрашивают балаяж, омбре и шатуш, возвращая свой натуральный оттенок.
Фото: globallook
Особенно популярным в 2021 году будет одномерный темно-шоколадный тон, как у Киры Найтли, Люси Хейл или Кендалл Дженнер. К счастью, это окрашивание — одно из самых простых в исполнении. Однако перед тем, как его попробовать, убедитесь, что используете краску без холодного оттенка, тем более, если у вас очень светлая кожа.
Фото: globallook
Любительницам блонда также рекомендуется выбирать теплые, золотистые тона, как у актрисы Софи Тернер или популярной модели, жены Джастина Бибера — Хейли Бибер. А вот тем, кто хочет что-нибудь поинтереснее, чем однотонное окрашивание, советуем добавить пряди с «эффектом выгорания» или тонкие светлые блики, как у Приянки Чопры. Такие акценты сейчас тоже набирают популярность.
Женщинам в возрасте предлагают не скрывать седину, а, наоборот, — подчеркивать ее, окрашивая в «седой» все волосы сразу. Акцентировать внимание на своей уникальности рекомендуют и рыжим девушкам.
Тренд 2. Контуринг волос
Фото: globallook
Еще одна сильно выраженная тенденция в окрашивании — резкий контуринг, который уже примерили Дженнифер Энистон, Кайли Дженнер и Эмили Ратажковски. Светлые пряди у лица неспроста обрели большую популярность. Во-первых, это щадящий метод, который практически не вредит волосам, а во-вторых, он позволяет визуально скорректировать форму лица. Например, контуринг зрительно сузит широкий подбородок, и наоборот.
Единственное, о чем стоит помнить: хоть такое окрашивание и кажется очень простым, лучше обратиться за ним к профессионалу, потому что даже здесь надо учесть множество нюансов, чтобы получить качественный результат.
В предыдущем сезоне контуринг был еле заметным, но сейчас в Америке пряди вокруг лица начинают делать широкими, грубыми и яркими. Многие голливудские звезды, например Белла Хадид, уже активно тестируют такое окрашивание, а недавно покрасилась наша Оксана Самойлова.
Тренд 3. Черепаховое окрашивание
Фото: globallook
Страсть девушек к разнообразию красок, наконец, слилась в грациозном танце с «естественной» тенденцией. Их союз произвел на свет технику окрашивания, имитирующую цвет панциря черепахи. Как это выглядит, вы можете увидеть у Джессики Альбы и Сары Джессики Паркер. Суть метода заключается в том, что волосы окрашиваются в несколько теплых природных цветов по принципу аккуратного перехода от темного к светлому. Возле лица делается блондинистый балаяж, а из основного объема волос красят лишь некоторые пряди.
Тренд 4. Коротко о стрижках
Какие стрижки — такое и описание, ведь в 2021 году в моде каре. Причем если в прошлом сезоне девушки носили его с ровным срезом, то сейчас ему добавляют объема и длины — как у Дикси Дамелио. Особенно популярна такая стрижка на кудрявые или волнистые волосы. Певица Maruv, например, сделала именно такую прическу, обрезав длинные волосы и перекрасив их из темного в блонд. А уж если сюда добавить еще и челку, как у Дуа Липы, то одобрение гламурного сообщества вам точно обеспечено.
Как видно, девушки из глянца легко чувствуют наметившуюся тенденцию в моде и становятся первыми, кто опробует ее преимущества на себе. Зато у вас есть возможность оценить со стороны самые разные «новинки» и осознанно решить, подойдет ли такое вам.
Фото: globallook
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