Кира Найтли и другие звезды, предугадавшие главные тренды в окрашивании 2021

Страсть девушек к разнообразию красок, наконец, слилась в грациозном танце с «естественной» тенденцией. Их союз произвел на свет технику окрашивания, имитирующую цвет панциря черепахи. Как это выглядит, вы можете увидеть у Джессики Альбы и Сары Джессики Паркер. Суть метода заключается в том, что волосы окрашиваются в несколько теплых природных цветов по принципу аккуратного перехода от темного к светлому. Возле лица делается блондинистый балаяж, а из основного объема волос красят лишь некоторые пряди.

Тренд 4. Коротко о стрижках

Какие стрижки — такое и описание, ведь в 2021 году в моде каре. Причем если в прошлом сезоне девушки носили его с ровным срезом, то сейчас ему добавляют объема и длины — как у Дикси Дамелио. Особенно популярна такая стрижка на кудрявые или волнистые волосы. Певица Maruv, например, сделала именно такую прическу, обрезав длинные волосы и перекрасив их из темного в блонд. А уж если сюда добавить еще и челку, как у Дуа Липы, то одобрение гламурного сообщества вам точно обеспечено.

Как видно, девушки из глянца легко чувствуют наметившуюся тенденцию в моде и становятся первыми, кто опробует ее преимущества на себе. Зато у вас есть возможность оценить со стороны самые разные «новинки» и осознанно решить, подойдет ли такое вам.