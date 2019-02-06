Тест: узнайте, какая прическа подойдет вам по форме лица

Правильная стрижка способна преобразить лицо, гармонизировать его черты и добавить линиям плавность и утонченность. К сожалению, многие женщины при выборе новой прически руководствуются лишь трендам или понравившимися звездными образами, забывая про индивидуальные особенности строения лица. Редакция Passion.ru собрала для вас полезный тест, пройдите его и узнаете, какая прическа подчеркнет вашу красоту!