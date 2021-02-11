Голливудская звезда Приянка Чопра извинилась за рекламу отбеливающего лицо крема

38-летняя звезда «Спасателей Малибу», обвиненная в лицемерии из-за участия в рекламе крема Pond's Garnier, раскаялась в содеянном — об этом рассказало издание Daily Mail.

Актриса Приянка Чопра искренне извинилась за то, что снялась в рекламе кремов для осветления кожи, назвав это одной из самых больших ошибок в карьере. По сюжету видеоролика Чопра осветлила кожу лица, чтобы вернуть своего бойфренда, ушедшего к светлокожей женщине.

Волна возмущения поднялась после того, как в Сети всплыло интервью звезды, в котором она заявляла, что гордится своим цветом кожи и что «никогда не стала бы говорить, что нужно стать светлее, потому что это единственный способ стать красивой».