Голливудская звезда Приянка Чопра извинилась за рекламу отбеливающего лицо крема
Фото: Global Look Press
38-летняя звезда «Спасателей Малибу», обвиненная в лицемерии из-за участия в рекламе крема Pond's Garnier, раскаялась в содеянном — об этом рассказало издание Daily Mail.
Актриса Приянка Чопра искренне извинилась за то, что снялась в рекламе кремов для осветления кожи, назвав это одной из самых больших ошибок в карьере. По сюжету видеоролика Чопра осветлила кожу лица, чтобы вернуть своего бойфренда, ушедшего к светлокожей женщине.
Волна возмущения поднялась после того, как в Сети всплыло интервью звезды, в котором она заявляла, что гордится своим цветом кожи и что «никогда не стала бы говорить, что нужно стать светлее, потому что это единственный способ стать красивой».
Девушку обвинили в лицемерии, поскольку скандальный видеоролик был снят в тот же год, что и интервью, в котором звезда осуждала осветление. В новых мемуарах «Незавершенная» Приянка принесла свои извинения и призналась: «Я не могу вернуться и изменить то, что сделала, но я могу извиниться, и я искренне делаю это».
Приянка Чопра покорила Голливуд после того, как в 2000 году завоевала первое место в конкурсе красоты «Мисс Индия» и была коронована как «Мисс Мира».
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Фото: Globallookpress.com, Instagram
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