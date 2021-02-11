Кайли Дженнер и не только: какие звезды часто наращивают волосы

Не отстает от Дженнер и ее старшая сестра Ким Кардашьян. Природа была к уже почти бывшей жене Канье Уэста более благосклонна. Но Ким очень любит экспериментировать с длиной волос, а отрастить собственные быстро не выходит, тут и выручает наращивание.

Попала в топ знаменитостей с фальшивой гривой и известна певица Ариана Гранде. Ее фирменный знак – длинный, высокий конский хвост. Однако собственные волосы звезды еще в подростковом возрасте были безнадежно испорчены обесцвечиванием и бесчисленными окрашиваниями в ярко-красный цвет ради съемок в сериале. «Теперь у меня вновь каштановый цвет волос. При этом я наращиваю волосы, но ношу их в виде конского хвоста. Мои натуральные пряди настолько испорчены, что они выглядят совершенно неряшливо, когда я их распускаю», — призналась Гранде. Неоднократно прибегала к наращиванию и знаменитая девушка Бонда Холли Берри. Это помогало ей решить сразу несколько проблем: на время стать длинноволосой и избежать мороки с укладкой, ведь ее естественные афрокудри требуют гораздо больше усилий, чем гладкое наращивание.

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