Как восстановить секущиеся кончики: правила и советы
Причиной секущихся волос становятся как повреждающие факторы окружающей среды (хлор, ультрафиолет, переохлаждение) или изменения в уровне здоровья (снижение иммунитета, заболевания органов, аллергии), так и собственные эксперименты (окрашивание, химические воздействия, неподходящий уход, горячие фены, утюжки).
С химической точки зрения волос подвержен слоению, если пропадают связи в полипептидных цепочках белка. Самая крепкая дисульфидная связь между атомами серы — это «мостик», за счет которого белки держатся вместе. Повреждающие факторы высвобождают и концентрируют свободные радикалы — агрессоров, безвозвратно меняющих структуру волос. Повреждение связей дает старт процессу распада, который становится заметным, когда разбивается более 30% соединений: кончики волос становятся сухими, теряют влагу и жирные кислоты. Если исходный оттенок изменился в светлую сторону, значит,защитные функции пора восстанавливать.
После повреждений 70% связей концы сильно расслаиваются и обламываются. Такие изменения необратимы, лучшее решение — отстричь все поврежденные участки. Проще отрастить здоровые волосы, чем постоянно бороться за кончики.
Но бывает, что на счету каждый сантиметр, поэтому лучше предупредить, чем лечить. Уберечься ото всех повреждающих факторов невозможно, а уменьшить их количество по силам каждому.
Первый враг — это горячая вода, способная пересушить кутикулу волоса. Температура для тела и волос может быть разная, так как кожа обновляется каждые 3 дня, а волосы имеют жизненный цикл до 7 лет, при этом у них лишь 8-12 слоев защитного кератина.
Увлажнение волос сохранит оптимальный баланс для здоровья волос. Шампуни и кондиционеры на основе глицерина или с экстрактом алоэ можно применять каждый день, сочетая с комфортной температурой воды. Косметические масла без силиконов поддержат баланс жирных кислот. Достаточно распределить 1-2 капли масла по волосам после мытья.
Второй враг — термоинструменты. При их использовании также играет роль температура. Сечение волос — показатель того, что вы перестарались. Слишком горячим утюжком волосы можно просто сжечь. Подходящая температура: 150 градусов — для тонких волос, 170 — для средних, 190 — для толстых. Термозащитные кремы и спреи зафиксируют укладку и уберегут от перегрева.
Еще один источник проблемы — окрашивание. Самостоятельное выполнение этой процедуры может привести к слоению волоса. Выбирайте для окрашивания салоны с широким спектром услуг и профессионалов, готовых ответить на каверзные вопросы о состоянии волос. Например, бондинг волос (BOND Ultim8m от MATRIX) — инновационный подход укрепления дисульфидных связей и питания волос. Процедура подойдет для секущихся ломких волос. За одно посещение каждый волосок становится крепче, а домашний еженедельный уход поддержит салонный эффект в течение 2-3 месяцев.
И, конечно, общее состояние организма может быть причиной ухудшения качества волос. Чтобы исключить этот пункт, обратитесь также к терапевту, сдайте общий и биохимический анализ крови, проверьте внутренние органы (особенно щитовидную железу).
Текст: Анастасия Бурмистрова
Фото: shutterstock/vostock, архивы пресс-служб