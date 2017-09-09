Сталкивались ли вы с секущимися кончиками, когда волосы становятся сухими и тусклыми, путаются и расслаиваются? Наверняка да! Как избежать этого и как бороться, если проблема вас уже настигла?

С химической точки зрения волос подвержен слоению, если пропадают связи в полипептидных цепочках белка. Самая крепкая дисульфидная связь между атомами серы — это «мостик», за счет которого белки держатся вместе. Повреждающие факторы высвобождают и концентрируют свободные радикалы — агрессоров, безвозвратно меняющих структуру волос. Повреждение связей дает старт процессу распада, который становится заметным, когда разбивается более 30% соединений: кончики волос становятся сухими, теряют влагу и жирные кислоты. Если исходный оттенок изменился в светлую сторону, значит,защитные функции пора восстанавливать.

Причиной секущихся волос становятся как повреждающие факторы окружающей среды (хлор, ультрафиолет, переохлаждение) или изменения в уровне здоровья (снижение иммунитета, заболевания органов, аллергии), так и собственные эксперименты (окрашивание, химические воздействия, неподходящий уход, горячие фены, утюжки).

После повреждений 70% связей концы сильно расслаиваются и обламываются. Такие изменения необратимы, лучшее решение — отстричь все поврежденные участки. Проще отрастить здоровые волосы, чем постоянно бороться за кончики.

Но бывает, что на счету каждый сантиметр, поэтому лучше предупредить, чем лечить. Уберечься ото всех повреждающих факторов невозможно, а уменьшить их количество по силам каждому.

Первый враг — это горячая вода, способная пересушить кутикулу волоса. Температура для тела и волос может быть разная, так как кожа обновляется каждые 3 дня, а волосы имеют жизненный цикл до 7 лет, при этом у них лишь 8-12 слоев защитного кератина.

Увлажнение волос сохранит оптимальный баланс для здоровья волос. Шампуни и кондиционеры на основе глицерина или с экстрактом алоэ можно применять каждый день, сочетая с комфортной температурой воды. Косметические масла без силиконов поддержат баланс жирных кислот. Достаточно распределить 1-2 капли масла по волосам после мытья.