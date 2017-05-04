Шатуш, балаяж, калифорнийское мелирование — сейчас колористы предлагают множество новых способов окрашивания. Мы решили разобраться в одном из самых последних — hair-стробинге. Тренд пришел в мир причесок из макияжа, а что из этого получилось, расскажет наш эксперт.

Юлия Остромухова Технолог Matrix

Вообще эта техника появилась из мейкапа. Но мы, колористы Matrix, решили испробовать ее и в своей индустрии.

Стробинг подразумевает выделение выступающих зон на лице. На волосах это работает так же: с помощью светлых бликов мы формируем объемную прическу. Например, можно выделить зону челки, шеи или даже подчеркнуть скулы.

Стилист-колорист расставляет акценты в прическе в зависимости от того, какой цветотип у человека и какая форма лица. К примеру, если вам надо визуально сузить лицо, делаются акценты на прядях вдоль лица. Формы hair-стробинга бывают разными: квадратная форма, ромбовидная, в зоне скул или челки.

Каждый мастер подбирает форму исходя из внешности клиента. Эта техника немного отличается от, например, эффекта выгоревших волос. Здесь нет плавных переходов, наоборот, делаются яркие и четкие акценты. Также тут нет пастельных тонов, это уже совсем другая тематика.

Вообще нужно отметить, что универсального рецепта в hair-стробинге нет и не может быть, ведь игра света и тени основывается исключительно на лице конкретного человека. Что касается цвета, то тут вовсе не обязательно использовать только светлые оттенки.

Колористы запросто могут добавить нетипичные оттенки, например, розовый или бордовый, чтобы сделать глаза выразительнее. Длина волос тоже не играет никакой роли. Стробинг можно сделать как на длинных локонах, так и на экстремально короткой стрижке.

Фото: vogue.com

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