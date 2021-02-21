10 главных трендов в весеннем маникюре, достойных модных подиумов

В показах модных кутюрье мы можем все чаще встретить Аnimal print. Необычными сочетанием принтов пополнились и идеи маникюра с рисунками в анималистическом стиле: леопардовый узор, «коровьи пятнышки», но ярких и сочных оттенках не свойственных природе.

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