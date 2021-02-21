10 главных трендов в весеннем маникюре, достойных модных подиумов
1. От нежного до неонового: цвета на любой вкус
Фото: Instagram
Цветовая палитра в этом сезоне угодит любой моднице. Для поклонниц нежных пастельных оттенков подойдут легкий аметистовый, нежный коралловый, свежий мятный и разбеленный лимонный цвет. А вот для любителей сочных оттенков модные эксперты предложили насыщенный красный, яркий оранжевый и глубокий зеленый.
2. Несколько цветов в одном маникюре
Фото: Instagram
Красочные переливы в этом сезоне актуальны не только в цветовой гамме, но и в дизайне. Для тех, кому сложно остановиться на одном оттенке цвета, в маникюре больше нет никаких преград. Мода идет навстречу и предлагает сочетать несколько цветов в одном маникюре. Как это реализовать? Очень просто!
3. Дизайн «мазки художника»
Фото: Instagram
Самым популярным остается абстрактный дизайн, который пришел в индустрию красоты в конце прошлого года. На матовом фоне можно изобразить целую картину с использованием гель-лаков разных цветов. Такой дизайн смотрится очень эффектно, но при этом достаточно сдержанно и лаконично.
4. Геометрия
Фото: Instagram
Если раньше этот дизайн представлял из себя только линии с четкой прорисовкой, то теперь это могут быть фигуры разной формы, цветов и размеров. Чем необычнее, тем интереснее.
5. Матовые текстуры
Фото: Instagram
Не сдает свои позиции матовый маникюр. Он прекрасно сочетается с любыми оттенками цвета, вписывается в любой стиль и гармонично подчеркивает красоту рук своей хозяйки.
6. Дизайн «акварель»
Фото: Instagram
Еще одним трендом весенне-летнего сезона 2021 станет дизайн с приятным названием «Акварель». Воздушные, словно размытые водой полутона, прекрасно подчеркнут вашу нежную натуру.
7. Возвращение френча
Фото: Instagram
Ну и конечно же, френч снова на пике моды. Бессмертная классика. Актуальна и его вариация — обратный френч. Но этой весной его можно сделать не просто белым, а разбавить всеми цветами радуги!
8. Лазурный маникюр
Фото: Instagram
Этот светлый, серовато-голубой оттенок символизирует момент пробуждения, когда все спокойно и вы можете начать свое развитие. Синий — это цвет доверия и покоя, он всегда умиротворяет того, кто его носит, также как тающий лед. Из всех цветов Pantone весны 2021 года лазурный, безусловно, самый умиротворяющий. Прозрачный небесный цвет своим легким прикосновением дарит радость и комфорт.
9. Маникюр со смайликами
Фото: Instagram
Этот дизайн сделали популярным пользователи TikTok и Instagram. Действительно, одним из лучших способов украсить свои пальцы весной станет счастливая мордочка эмодзи на яркой базе. Такие знаменитости, как Егор Крид или Гарри Стайлс, уже окунулись в данный тренд. При создании данного дизайна мастера используют либо различные слайдеры с лицами, либо создают отрисовку от руки, чтобы добавить реалистичности.
10. Аnimal print
Фото: Instagram
В показах модных кутюрье мы можем все чаще встретить Аnimal print. Необычными сочетанием принтов пополнились и идеи маникюра с рисунками в анималистическом стиле: леопардовый узор, «коровьи пятнышки», но ярких и сочных оттенках не свойственных природе.
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Фото: depositphotos, Instagram
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