Сжигаем лишнее: действительно ли несиловые тренировки помогут вам быстро похудеть

Сколько ккал можно сжечь за тренировку: от 480 ккал при довольно бодром темпе

Что обещают: регулярные пробежки приводят к заметному повышению выносливости, укреплению мышц, улучшению настроения и, конечно же, быстрому избавлению от лишних кг.

Как это работает: бег – это классическая аэробная нагрузка, при которой организм вынужден потреблять большее количество кислорода, за счет этого потребляемая энергия, затрачиваемая на усиленную работу легких (и не только их), возрастает, потому организм вынужден расходовать запасы, отложенные на боках. Но чтобы добиться нужных результатов, важно следить за частотой сердечного ритма и скоростью пробежки.