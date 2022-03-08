Разминка для спины: 11 простых упражнений, которые избавят от стресса

Упражнение 3

Вернитесь в центр. Снова наклонитесь вперед и начинайте круговые вращения сначала через правую сторону с такой амплитудой, которая доступна вам без напряжения. В этой разминке очень много любви к себе: выполняйте все элементы ровно в том объеме, который вам приятен, и после нескольких повторений, если чувствуете, что тело готово на большее, можно увеличить амплитуду вращения. Затем повторите в другую сторону с не меньшим удовольствием.

Совершайте круговые вращения по 6 раз в каждую сторону.

Упражнения 4

Снова возвращайтесь в центр. Осознайте, как в самом начале разминки, свою спину как вертикаль — она будет ощущаться более живой, более свободной. И начинайте выполнять мягкие скручивания, не амбициозные. Это еще одно движение, в котором стараться не надо — надо наблюдать и замечать. Большинство людей имеют возможность к скручиванию в одну сторону чуть больше, чем в другую. Можно останавливаться и чуть докручиваться, доводя вращения не только позвоночником, но и взглядом, направляя его за спину. Возвращаясь в центр, делайте вдох, в скрутке — выдох.

Сделайте по 10 скручиваний в каждую сторону. По ощущениям и желанию это количество может быть больше или меньше.

Упражнение 5

Опустите правое ухо к правому плечу, заведите правую ладонь сверху за голову и передайте вес ладони голове, деликатно растягивая мышцы шеи с левой стороны. Специально оказывать давление не нужно — никаких амбиций, никаких усилий, никакого надрыва.

Поменяйте стороны: левое ухо наклоняйте к левому плечу. Обратите внимание — плечо поднимать не нужно. Левая ладонь сверху с правой стороны головы просто лежит. Ощутите, как из шеи уходит напряжение, как удлиняются мышцы. Дышите спокойно, направляя внимание на дыхание, проходя с дыханием вдоль линии позвоночника до низа живота и обратно.

Если у вас получается различать разницу в сопротивлении мышц с разных сторон тела и вы замечаете больше сопротивления с одной стороны, можете выполнять растяжку на эту сторону немного больше по времени.

Сохраняйте такое положение головы по 1 минуте в каждую сторону.