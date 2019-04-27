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Правильное питание, LPG и другие способы получить идеальные округлости без пластической хирургии

Все девушки мечтают о красивой, подтянутой, упругой попе, а если говорят, что это не так, знайте, они просто не признаются в этом. Согласно многим опросам и исследованиям, именно ягодицы являются самой привлекательной частью тела как для мужчин, так и для женщин. Так как же стать обладательницей красивой попы?

Какие тренировки помогут вам обзавестись приятными округлостями, редакция Passion.ru уже рассказывала, сегодня предлагаем разобраться, какие же еще методы можно задействовать для достижения заветной цели.

Татьяна Пономарева
Врач-физиотерапевт клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Прежде всего хотелось бы отметить, что не любую попу возможно привести в форму бразильского ореха с помощью спорта и (или) косметологических процедур. Хоть обкачайтесь, а толку не будет. С этим просто надо смириться. Если ваши ягодицы плоские (наблюдается дефицит мышечной массы в этой области) и даже во времена ранней юности они не выглядели бодрыми, вероятность того, что с помощью косметологии и фитнеса вы сможете их прокачать стремится к нулю. Исправить их форму сможет только пластический хирург с помощью операции липофилинга.

Безусловно, в косметологии существуют методы, которые помогут сделать ягодицы более привлекательными. Можно работать непосредственно с мышечной массой, с жировыми отложениями в этой области и с качеством кожи.

Как уменьшить избыток жировой клетчатки в области ягодиц

Мезотерапия

Если в области ягодиц имеется избыток жировой клетчатки, то начинать нужно именно с работы над уменьшением жирового слоя, а не с проработки мышц. Для этого можно прибегнуть к процедуре мезотерапии – компоненты инъекционного коктейля уменьшают жировые клетки в объеме. Необходим курс из таких процедур от 4-5 до 6-7.

Криолиполиз

Может помочь в данном случае и процедура криолиполиза – уничтожение жировых клеток с помощью холодового воздействия. В этом случае за одну процедуру можно избавиться от 10 до 20% жировой ткани. Окончательный результат криолиполиза будет очевиден через 1-1,5 месяца. При необходимости процедуру можно повторить.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Как увеличить объем мышечной массы в области ягодиц

Здесь вам в помощь занятия спортом и аппаратные процедуры. Важно понимать, что, работая в спортзале над своей попой, вы будете прокачивать также и мышцы бедра. К сожалению, нет таких упражнений, которые могут прокачивать отдельно ягодичную группу мышц. Другими словами, увеличатся не только мышцы ягодиц, но и мышцы бедра. В косметологии есть процедура, которая позволяет изолированно прокачивать только ягодичные мышцы – это процедура электромиостимуляции. Ее суть в наложении электродов на определенную область и сокращение мышц под воздействием электрического тока (его параметры настраиваются индивидуально). В данном случае вы прокачаете попу локально, выключив из работы другие зоны. Курс миостимуляции длительный от 10-12 до 20 процедур.

Работа с качеством кожи в области ягодиц

От состояния кожи (ее тургора, увлажненности, эластичности, упругости) во многом зависит красивый внешний вид ягодичной зоны. Если в этой области нет избытка кожи, растяжек, то вполне можно обойтись уходовыми средствами дома и профессиональными уходами в клинике. Например, отлично работают с качеством кожи талассо-массажи и (или) обертывания. Они помогают насытить кожу необходимыми микроэлементами для обновления и строительства новых клеток. Делают такие уходы курсами. Сначала достаточно часто – врач может назначить подобные процедуры через день. После того, как будут проведены 4-5 процедур в таком режиме, промежуток между уходами увеличивается до недели и далее может потребоваться еще около 4-5 процедур. Для улучшения качества кожи в области ягодиц подойдет и вакуумный массаж с какими-либо маслами. Опять же, делается он курсом до 10-12 процедур с промежутком – раз в 2-3 дня.

Если состояние кожи оставляет желать лучшего – она вялая, атоничная, обезвоженная, на ней есть стрии, могут потребоваться аппаратные методики, такие как термаж или СО2 лазер. Термаж применяется тогда, когда налицо избыток кожи, но растяжек нет. Процедура делается однократно. СО2 лазер используется в том случае, если на коже выражены растяжки – процедура не только обеспечивает лифтинг но и делает стрии менее заметными. Делается 1-2 раза.

Юлия Чеботарева
Врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач Клиники «ЭСТЕЛАБ»

Фото: vostock-photo/shutterstock

Помимо уже названных криолиполиза и мезококтейлей доказали свою эффективность и другие процедуры. Например:

LPG-массаж

Оказывает лифодренажный, а не липолитический эффект. Насадка с массажными роликами за счет вакуума втягивает жировую складку, в результате усиливаются микроциркуляция и лимфоток, уходят отеки и снижается видимость целлюлита.

Endospheres Therapy

Еще одна процедура для лимфодренажа. На насадке размещены 60 роликов, вращающиеся на разных скоростях и в разных направлениях. Захватывая кожу и подкожно-жировую клетчатку, они усиливают циркуляцию крови (за это отвечает микровибрация) и выводят «лишнюю» жидкость (за это отвечает компрессия). Методика щадящая, подходит даже при варикозе.

Сфокусированный низкочастотный ультразвук (ударно-волновая терапия)

Под действием ультразвука в жировой ткани образуются микропузырьки газа. Их колебания и увеличение в размерах вытесняют жир из адипоцитов. Мембраны клеток разрушаются, и триглицериды выводятся в межклеточное пространство, а затем утилизируются организмом.

Как улучшить вид ягодиц (и не только их) при помощи питания

Михаил Гаврилов
Врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США).

Фото: vostock-photo/shutterstock

Для улучшения внешнего вида проблемных зон важно выстроить свой режим питания так, чтобы уменьшить жировую прослойку, нарастить мышечную массу и уплотнить кожу. Что важно знать для этого.

Без уменьшения калорийности рациона вы не избавитесь от избытка жира никогда! Посчитайте суточную калорийность своего меню и уменьшите ее на 300 ккал. Сделать это можно за счет сокращения в рационе насыщенных жиров и углеводов.

  • Для увеличения мышечной массы следует чуть увеличить количество белка в рационе. Здесь важно не переусердствовать! Белки обладают закисляющим эффектом и смещают рН внутренней среды в кислую сторону. В таких условиях гормоны и ферменты не могут адекватно выполнять свои функции, скорость обменных процессов падает. И мы получаем обратный эффект – едим много белка, но мышечная масса при этом растет медленнее. На белки в среднем должно приходиться 12-13% от суточной калорийности рациона. Если вы занимаетесь спортом, можете увеличить эту цифру до 15-16%, если ваши занятия спортом имеют высокую интенсивность, можете себе позволить довести эту цифру до 20%. В день физической нагрузки можно съесть дополнительную порцию белка, но опять же, не слишком большую по объему. Это может быть, например, 150-200 г белого мяса птицы или постной говядины.
  • Уберите из своего рациона продукты с высоким количеством консервантов, красителей и прочих химически присадок! Наш организм, безусловно, может выводить вредные для него вещества. Но если они поступают с пищей в больших количествах, часть из них откладывается, в частности, в жировых клетках. А это способствует росту жировой клетки в объеме. Вывести уже накопившиеся эндотоксины можно, увеличив в своем рационе количество продуктов с пищевыми волокнами: любая зелень, листовые овощи, сырые корнеплоды, ягоды и фрукты несладких сортов. Ежедневная порция должна составлять 450-750 г.
  • Сведите к минимуму потребление продуктов, которые усиливают системное воспаление в организме – повышают активность иммунной системы. Системное воспаление снижает эффективность всех мероприятий, направленных на снижение веса, а также делает более заметной такую проблему, как целлюлит. Бугристость кожи в области ягодиц будет сильно бросаться в глаза. К таковым продуктам, например, относятся молочные, в большей степени цельное молоко. Количество их в рационе лучше свести к минимуму.
  • Качество кожи, в том числе и в области ягодиц во многом зависит от того, сколько простых углеводов вы едите. Сахара вступают в реакцию с белками, видоизменяя их структуру, нарушая функцию гормонов и ферментов. Сахара влияют и на волокна кожи – они гликируются, становятся ломкими, сама кожа в этом случае раньше стареет. И, как многим известно, именно злоупотребление углеводами считается одной из основных причин лишнего веса.

Сколько сладкого себе позволить? Если взять в общем количество простых углеводов в сутки – около 50 г, то исходя из этого можно и подбирать набор продуктов. Например, в эти 50 г могут входить 2 яблока, порция сладких ягод, ложка меда, например. Или любой другой набор по вашему выбору. Приблизительно сориентироваться в количестве простых углеводов в том или ином продукте вам помогут таблицы калорийности.

Как улучшить качество ягодиц дома

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Быстро впитывается и эффективно воздействует даже на выраженный целлюлит. Прекрасное средство для уменьшения жировых отложений и возвращения эластичности кожи. Цена: от 6600 рублей.

Фото: Сыворотка для тела Целлюлит Контроль Cellulite Control, Thalion

Хорошая косметика поможет улучшить кровообращение в коже, а значит, вернет ей увлажненность и упругость. Усилить эффект от антицеллюлитных кремов и масел можно при помощи самомассажа, благо техник сейчас очень много и освоить их не представляется сложным.

Будьте всегда прекрасны!

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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