Правильное питание, LPG и другие способы получить идеальные округлости без пластической хирургии

Прежде всего хотелось бы отметить, что не любую попу возможно привести в форму бразильского ореха с помощью спорта и (или) косметологических процедур. Хоть обкачайтесь, а толку не будет. С этим просто надо смириться. Если ваши ягодицы плоские (наблюдается дефицит мышечной массы в этой области) и даже во времена ранней юности они не выглядели бодрыми, вероятность того, что с помощью косметологии и фитнеса вы сможете их прокачать стремится к нулю. Исправить их форму сможет только пластический хирург с помощью операции липофилинга.

Безусловно, в косметологии существуют методы, которые помогут сделать ягодицы более привлекательными. Можно работать непосредственно с мышечной массой, с жировыми отложениями в этой области и с качеством кожи.

Как уменьшить избыток жировой клетчатки в области ягодиц

Мезотерапия

Если в области ягодиц имеется избыток жировой клетчатки, то начинать нужно именно с работы над уменьшением жирового слоя, а не с проработки мышц. Для этого можно прибегнуть к процедуре мезотерапии – компоненты инъекционного коктейля уменьшают жировые клетки в объеме. Необходим курс из таких процедур от 4-5 до 6-7.

Криолиполиз

Может помочь в данном случае и процедура криолиполиза – уничтожение жировых клеток с помощью холодового воздействия. В этом случае за одну процедуру можно избавиться от 10 до 20% жировой ткани. Окончательный результат криолиполиза будет очевиден через 1-1,5 месяца. При необходимости процедуру можно повторить.