Как орех: на какие тренировки вам стоит обратить внимание, чтобы добиться нужных округлостей

Групповые тренировки для ягодиц

Для начала обратите внимание на тренировку Core. Это интервальное функциональное занятие, где на первом месте упражнения на проработку мышц кора, то есть пресса и ягодиц. Уже через два месяца активных тренировок будет виден результат, а через полгода можно надевать любое бикини. Кроме того, улучшится осанка, появятся устойчивость и умение балансировать. Правда, попотеть на таких занятиях придется.

Еще одно занятие, которое укрепляет заднюю поверхность бедер, — это fitness boxing. От обычного бокса отличается тем, что настоящего противника у вас не будет, поэтому нет опасности получить синяки и сотрясения. Под музыку как в ночном клубе тренер предложит сразиться с боксерскими аквамешками. 45 минут — и вы сможете гордиться, что дотянули до конца. А потом идите в сауну, чтобы расслабиться и прийти в себя.

Если вы не готовы полностью отдаться силовым тренировкам, то есть вариант попроще, но с похожими нагрузками. Боди-балет — это не танец, а система укрепления мышц. Совсем не секрет, что за легкостью па-де-де и батманов стоят изнурительные ежедневные тренировки. Махи, удержание равновесия и танцевальные движения помогут быстро привести ягодицы в тонус. Главное не забывать следовать другому правилу танцоров — правильно питаться. Белки и клетчатка сделают свое дело, и формы вернутся.

Однако танец, который заставит вертеться без остановки не один час, — это отнюдь не балет. Сальса — вот спасение от скуки и дряблых ягодиц. Бодрая музыка, флирт и серьезная физическая нагрузка — главные составляющие занятия. Набраться энергии и привести в порядок фигуру можно уже за пару месяцев. Единственное, придется дополнительно приобрести специальные танцевальные туфли.

Ценным дополнением к групповым занятиям может стать процедура со смешным названием «инфракрасные штаны». Это термотерапия, когда тело нагревают до 38,5 градусов. Инфракрасное излучение проникает глубоко, тонизирует лимфосистему, возвращает тонус мышц и выводит лишнюю воду. Процедуру рекомендуют и тем, кто хочет накачать попу, и тем, кто жалуется на лишние килограммы. После первого сеанса уже ощущаются изменения в ягодицах как после сеанса интенсивного антицеллюлитного массажа.

Все тренировки можно использовать как по отдельности, так и смешивая направления, чтобы не было скучно и мышцы не привыкали к однообразной нагрузке.