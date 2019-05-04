«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес

Отсутствие комплексного подхода в тренировочном процессе
Основной причиной замедления процесса похудения является отсутствие комплексного подхода и смещение акцента только на один вид активностей – на кардио- или силовые тренировки. Например, в попытке быстрее расстаться с жировой прослойкой, можно не вылезать из сайкл-студий или с беговой дорожки. В этом случае процент жира, безусловно, сократится, однако не стоит забывать что под ним скрываются мышцы, суставы, связки и внутренние органы и в случае резкой потери веса без укрепления мышечного каркаса (отличительных черт силового тренинга) проблем с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой избежать будет сложно.
Не лишним будет ознакомиться с таким понятием, как «саркопения». Это как раз диаметрально противоположная ситуация, при которой в погоне за заветным рельефом вы не расстаетесь со штангой и в страхе потерять с таким трудом наращенную мышечную массу «на всякий случай» избегаете кардионагрузки, а потому не подходите к велотренажеру ближе, чем на 3 метра. В таком случае мышцы будут увеличиваться в объеме, однако результаты усилий будут скрыты все под той же жировой прослойкой.
Идеальное решение – тренинг должен быть разнообразным, с небольшим перевесом в сторону желаемой кондиции. Если в планах просто уменьшить жировую компоненту, то на одну силовую должно приходиться порядка двух кардиотренировок в неделю. Если же в приоритете увеличение мышечной массы, то пропорция изменяется противоположным образом. Это примерные цифры, ведь все мы разные и только индивидуальный подход даст возможность составить оптимальный режим тренировок.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Чрезмерное увлечение спортом в целом
Ежедневные тренировки, иногда даже дважды, без поправки на усталость, боль, спазмы, отсутствие аппетита и проблемы со сном в совокупности с резким урезанием количества потребляемых калорий могут привести к желаемым цифрам на весах, но эффект будет еще более недолговечный, чем при экспериментах со своим рационом. Зато синдром перетренированности вам обеспечен. Вдобавок к перечисленному прилагаются еще проблемы со здоровьем, разгребать которые вам потом будут помогать уже кардиологи, эндокринологи, травматологи и в особо сложных случаях – еще и психологи.
Использование препаратов для похудения
Это самый опасный и скользкий путь. Речь идет о всевозможных диуретиках, слабительных и таблетках для похудения. Как правило, к данному способу прибегают самые нетерпеливые и спринтеры, у которых 2 недели до свадьбы, полтора часа до самолета или заканчивается распродажа в магазине, где за полцены можно приобрести платье мечты, которое всего на пару размеров меньше. Опасность вызвана тем, что принцип действия таких препаратов сводится к изменению (а в ряде случаев и нарушению) основных физиологических процессов в организме. Грубо говоря, с целью сбросить лишний вес вы влезаете в систему, которая до вас эволюционировала от простейших форм жизни и до вашего нынешнего состояния не одну тысячу лет. Это как попытаться прооперировать человека вилкой и ножом - так себе история, согласитесь.
Курение и употребление алкоголя
Эти привычки плавно и уверенно отравляют наш организм, не давая при этом никаких позитивных изменений в организме, а наоборот, замедляет все обменные процессы (метаболизм).
Пищевая неосведомленность
Это одна из важнейших составляющих для получения заветного результата. Порядка 85% желающих похудеть скажут, что считать калории, баланс белков, жиров и углеводов – это долго, что это их утомляет, злит и т. д. Но, увы, без этого никак. Разберитесь, что такое белок, жиры и углеводы. Почитайте, как тот или иной нутриент влияет на ваш же организм. Поймите, что нельзя урезать жиры до нуля, так как это может вызвать проблемы с гормональным фоном – как у мужчин так и у женщи . Нельзя полностью убирать углеводы – плохое самочувствие будет вам обеспечено. Во всем самое главное ¬– грамотное соотношение, баланс.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стресс
Увы, от него никак и никуда не деться, но нужно понимать, что, если он неизбежен, то нужно найти способы для успокоения. Если дыхательные техники не помогают, используйте добавки, в составе которых имеются магний и витамин В6 на ночь, чтобы у вас был полноценный сон – это минимизирует отклонения в гормональном фоне, вызванные стрессом.
Отсутствие полноценного отдыха
Полноценный отдых – это очень важно. Он должен быть даже от тренировок. Вы не машина, а живой организм, который должен получать нагрузку и время на восстановление от нее, потому как мы максимально эффективно худеем как раз не тогда когда тренируемся, а когда отдыхаем после этого.
Резюмируя все изложенное выше, хочется отметить, что в бою с лишними килограммами вашими помощниками будут являться:
- Баланс расхода и потребления калорий, а также коррекция рациона в разрезе макро- и микронутриентов.
- Контроль качества съеденного (иными словами, питайтесь чище).
- Активные и разнообразные, а главное – регулярные – тренировки.
- Качественное восстановление после перенесенных нагрузок (сон, режим питания).
- Избегание неврозов и избавление от иллюзий о том, что есть чудо-средства для похудения – просто запомните: их нет.
- Контроль собственного здоровья и желание настроиться на длительную планомерную работу для получения стойкого результата и обретения красивого, подтянутого внешнего вида.
Будьте всегда прекрасны!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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