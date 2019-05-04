«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес

Отсутствие комплексного подхода в тренировочном процессе

Основной причиной замедления процесса похудения является отсутствие комплексного подхода и смещение акцента только на один вид активностей – на кардио- или силовые тренировки. Например, в попытке быстрее расстаться с жировой прослойкой, можно не вылезать из сайкл-студий или с беговой дорожки. В этом случае процент жира, безусловно, сократится, однако не стоит забывать что под ним скрываются мышцы, суставы, связки и внутренние органы и в случае резкой потери веса без укрепления мышечного каркаса (отличительных черт силового тренинга) проблем с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой избежать будет сложно.

Не лишним будет ознакомиться с таким понятием, как «саркопения». Это как раз диаметрально противоположная ситуация, при которой в погоне за заветным рельефом вы не расстаетесь со штангой и в страхе потерять с таким трудом наращенную мышечную массу «на всякий случай» избегаете кардионагрузки, а потому не подходите к велотренажеру ближе, чем на 3 метра. В таком случае мышцы будут увеличиваться в объеме, однако результаты усилий будут скрыты все под той же жировой прослойкой.

Идеальное решение – тренинг должен быть разнообразным, с небольшим перевесом в сторону желаемой кондиции. Если в планах просто уменьшить жировую компоненту, то на одну силовую должно приходиться порядка двух кардиотренировок в неделю. Если же в приоритете увеличение мышечной массы, то пропорция изменяется противоположным образом. Это примерные цифры, ведь все мы разные и только индивидуальный подход даст возможность составить оптимальный режим тренировок.