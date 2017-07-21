Вы с опаской, но в то же время с интересом поглядываете на чужие татуировки? А почему бы тогда вам не сделать свою? Мы знаем как минимум три причины, почему пирсинг и татуировки могут быть еще более актуальны в сознательном возрасте. А еще мы выяснили, что об этом думают профессионалы и просто люди со стороны.

Чтобы носить стильные украшения

Последние Недели моды не обходятся без пирсинга на моделях. Дизайнеры давно отказались просто от традиционных сережек и браслетов и перешли на более смелые решения — кольца на хрящиках, каффы на ушах, «гвоздики» в носу. Тут можно вспомнить и каффы в виде бабочек с цепочками от Alexander McQueen, и готические украшения от Dior, и оригинальные серьги для носа от Givenchy.

Прошли времена, когда пирсинг считался прерогативной неформалов. Теперь украшения для носа, пупка или даже для губ делают многие ювелирные бренды. У вас появится возможность носить эти стильные украшения и выделяться в хорошем смысле даже на светском мероприятии.

Чтобы скрыть шрамы

Татуировка и вовсе испособна на большее. Это не просто украшение , но и возможность скрыть секреты ее владельца. Так, нательные картинки становятся удачным прикрытием для рубцов после операций, травм, ожогов или родов. Вы сможете открывать эти зоны на теле, не стесняясь.

Но помните, что ткань рубцов иначе воспринимает пигменты, чем здоровая кожа. Поэтому рисунок может получиться совершенно другого оттенка, нежели вы планировали и ожидали. Поэтому татуировку, задача которой замаскировать что-либо, стоит делать только у опытного мастера, который уже работал в таких условиях и может предсказать результат.

Чтобы скорректировать фигуру

Татуировка легко поможет вам скрыть последствия родов, например, сильные растяжки. К тому же при грамотном нанесении и правильно подобранном эскизе, вы сможете выглядеть на пляже стройнее без каких либо диет.

Хотя нельзя не отметить, что одни только чернила не нарисуют вам новое тело. Другое дело, у вас появится совершенно новый уровень мотивации. Согласитесь, заниматься спортом, например, качать пресс, захочется куда сильнее, когда есть что показать!