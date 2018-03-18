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Пластическую операцию можно сделать даже на руки. О том, как она проходит, расскажет наш эксперт.
Андрей Ворошкевич,
пластический хирург

Появление жировых отложений в области рук — распространенная женская тема. Отложения появляются в послеродовом периоде, после похудения или в возрасте после 40 лет у полных женщин. С возрастом или вследствии потери веса тонус теряет все тело, в том числе мягкие ткани. У некоторых женщин это наиболее заметно на руках, плечах. Часто жировые отложения появляются на локальных зонах, в нашем случае в зоне плеч, рук это генетически обусловлено.

Как этого избежать? Сохранять стабильный вес. Сохранять физическую активность, выполнять упражнения не только для пресса, но и для рук, плеч тоже. Для коррекции возможны косметические процедуры. Они могут замедлить или приостановить процесс.

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Есть операция, с помощью которой можно решить эту проблему, — брахиопластика. Она проходит под наркозом или под местной анестезией при небольших объемах. Продолжительность операции около полутора часов. Перед операцией определяются избытки мягких тканей, их расположение, затем наносят специальную разметку. Далее по этим линиям выполняется разрез: иссекаются избытки кожи. Разрез располагается от локтевого до плечевого сустава. При необходимости перед удалением мягких тканей проводится липосакция, это приводит к лучшему эстетическому результату.

Швы располагаются на тыльной поверхности руки от локтевого до плечевого сустава. В период реабилитации обязательно ношение компрессионного белья не меньше месяца. Швы накладываются внутрикожные. При наложении нерассасывающихся швов их снимают через две недели. Также после операции надо ограничить физические нагрузки на два месяца.

Текст: Кристина Ящанина

Фото: Shutterstock/vostock

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