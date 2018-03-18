Появление жировых отложений в области рук — распространенная женская тема. Отложения появляются в послеродовом периоде, после похудения или в возрасте после 40 лет у полных женщин. С возрастом или вследствии потери веса тонус теряет все тело, в том числе мягкие ткани. У некоторых женщин это наиболее заметно на руках, плечах. Часто жировые отложения появляются на локальных зонах, в нашем случае в зоне плеч, рук это генетически обусловлено.

Как этого избежать? Сохранять стабильный вес. Сохранять физическую активность, выполнять упражнения не только для пресса, но и для рук, плеч тоже. Для коррекции возможны косметические процедуры. Они могут замедлить или приостановить процесс.