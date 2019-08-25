От йоги до танцев: самые популярные виды растяжки для гибкости

Чтобы избежать всех этих неприятностей, следует развивать гибкость и сохранять эластичность всего тела и мышц.
В современной сфере фитнеса существует огромное множество направлений для растяжки, и, когда человек решает развить это качество у себя, перед ним встает выбор из множества направлений – таких как йога, пилатес, стрейчинг, танцы. Чем они отличаются друг от друга? Каковы их преимущества и недостатки.
Зачем нужна растяжка
Растяжка способствует улучшению кровообращения: увеличивает приток крови к мышцам. Также вы избавляетесь от стресса, накопившегося в организме. Плюс ваша фигура станет подтянутой, грациозной и стройной, что вряд ли возможно, если вы просто занимаетесь в тренажерном зале.
Сколько раз в неделю заниматься растяжкой
Регулярность – основное правило для тех, кто хочет обрести гибкость. Лучше всего заниматься 3 раза в неделю. Это касается интенсивной тренировки, когда вы хотите достичь конкретной цели – сесть на шпагат. В данном случае нужно делать перерыв, чтобы мышцы восстанавливались. Легкую растяжку можно делать ежедневно. Например, утром, чтобы получить заряд бодрости на целый день. Заниматься растяжкой нужно исключительно после качественного разогрева, включающего в себя суставную гимнастику и интенсивные движения. Подойдут силовые упражнения или кардионагрузка.
Не стоит забывать, что растяжка не любит спешки. Постепенное движение к цели – залог успеха. От одной тренировки к другой закрепляем результат и улучшаем его.
Боль во время растяжки
Во время растяжки важно чувствовать приятную тянущую боль, которая является показателем правильного выполнения упражнения. Но если не соблюдать правильное положение тела или переусердствовать с интенсивностью, нерв может защемиться, и в итоге возникнет резкая сильная боль. Это сигнал, что нужно остановиться, поправить позу и начать тянуться заново.
Основные виды тренировок на растяжку
Йога
Фото: vostock-photo
Йога считается одним из лучших способов повысить гибкость, избавиться от лишнего веса и найти гармонию ума и тела. Во время практики начинаешь лучше узнавать себя, понимать свои пределы и раскрывать возможности. Йога учит контролировать дыхание, направлять потоки мыслей, отсеивая ненужные и отвлекающие.
Не стоит переживать, что у вас что-то не получится. Не стоит думать, что если вы не можете сесть на шпагат или просидеть какое-то время в позе лотоса, йога не для вас. Даже лучше, если вы негибкий человек – тем интереснее будет постепенно осваивать новые асаны и радоваться прогрессу. Выполняя простые базовые упражнения, совершенствуя их, вы начнете лучше узнавать себя и свое тело. Плюс йоги заключается в том, что ей можно заниматься и дома.
Пилатес
Фото: vostock-photo
Пилатес – это тренировка на выносливость, укрепление и стабилизацию мышц кора. Несмотря на неспешный темп, пилатес задействует почти все группы мышц и помогает снять напряжение и усталость. Эта практика улучшает подвижность поясничного отдела спины, выравнивает осанку и в целом направлена на оздоровление позвоночника – основы нашего тела. Помимо спины пилатес положительно влияет на суставы, колени и ступни. Это не просто отличный способ держать себя в тонусе, но и хорошая профилактика возрастных изменений. Движения отличаются повторениями и определенной последовательностью.
Чтобы оценить все плюсы практики, лучше заниматься в зале с тренером. Он поставит технику и вы сможете по достоинству оценить этот, на первый взгляд, скучный спорт.
Стретчинг
Фото: vostock-photo
Стрейчинг – это более простое в понимании направление, которое направлено именно на растяжение мышц и улучшение гибкости тела. Здесь неважно соблюдать принципы дыхания, центрирования, фокусирования внимания на изолированных зонах. Программы рассчитаны для тренировки всего тела и повышение выносливости. На выполнение каждого упражнения уходит от 10 секунд. Сокращение и расслабление мышц делают волокна эластичными.
По эффективности метод сравним с медленной аэробикой и йогой. Польза данного направления очевидна, ведь даже разовое занятие усиливает на несколько часов кровообращение и обменные процессы в мышцах. За счет улучшения эластичности связок и сухожилий техники помогают избежать травм спортсменам. Удлинение мышечных волокон увеличивает эффект от фитнеса и моделирует красивые формы.
Танцы
Фото: vostock-photo
Также развить гибкость можно, занимаясь танцами. Выполняя амплитудные движения раз за разом, ваше тело становится все более послушным и подвижным. Существует огромное множество направлений – выбор зависит от вашего настроения, желаний и предпочтений. Но следует помнить: из-за максимальной динамики движений это направление для достижения гибкости является максимально травмоопасным, стоит адекватно оценивать свои возможности, эластичность и готовность мышц и подвижность суставов к этому виду активности.
Однако какой бы из вариантов вы ни выбрали, помните самое главное – движение – это жизнь, потому занимайтесь йогой, пилатесом, танцами, растяжкой или другими видами фитнеса, и будет вам счастье, ведь физические нагрузки способствуют выработке гормона счастья эндорфина.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!