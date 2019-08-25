От йоги до танцев: самые популярные виды растяжки для гибкости

Зачем нужна растяжка

Растяжка способствует улучшению кровообращения: увеличивает приток крови к мышцам. Также вы избавляетесь от стресса, накопившегося в организме. Плюс ваша фигура станет подтянутой, грациозной и стройной, что вряд ли возможно, если вы просто занимаетесь в тренажерном зале.

Сколько раз в неделю заниматься растяжкой

Регулярность – основное правило для тех, кто хочет обрести гибкость. Лучше всего заниматься 3 раза в неделю. Это касается интенсивной тренировки, когда вы хотите достичь конкретной цели – сесть на шпагат. В данном случае нужно делать перерыв, чтобы мышцы восстанавливались. Легкую растяжку можно делать ежедневно. Например, утром, чтобы получить заряд бодрости на целый день. Заниматься растяжкой нужно исключительно после качественного разогрева, включающего в себя суставную гимнастику и интенсивные движения. Подойдут силовые упражнения или кардионагрузка.

Не стоит забывать, что растяжка не любит спешки. Постепенное движение к цели – залог успеха. От одной тренировки к другой закрепляем результат и улучшаем его.

Боль во время растяжки

Во время растяжки важно чувствовать приятную тянущую боль, которая является показателем правильного выполнения упражнения. Но если не соблюдать правильное положение тела или переусердствовать с интенсивностью, нерв может защемиться, и в итоге возникнет резкая сильная боль. Это сигнал, что нужно остановиться, поправить позу и начать тянуться заново.