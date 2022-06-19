passion.ru
Уход за телом
Сегодня в 09:00
3 мин.

Как снять напряжение после сидячей работы: комплекс из 7 простых упражнений

В новом материале на Passion.ru – простые и эффективные упражнения, которые помогут вернуть телу легкость.
Как снять напряжение после сидячей работы: комплекс из 7 простых упражнений

Анастасия Табина

Врач-остеопат

Все они выполняют в течение 8 часов привычные однотипные движения, пребывая в однообразной, порой неудобной, позе. Одни и те же мышцы укорачиваются и спазмируются на протяжении всего дня. Неудивительно, что к вечеру тело сковывает от напряжения, а сил хватает только на то, чтобы доехать до дома и упасть на диван.

День за днем сидячий образ жизни незаметно наносит вред организму: у человека появляются проблемы с физическим здоровьем и психологическим состоянием:

  • появляются проблемы с шейным и грудным отделом позвоночника
  • боли в спине и пояснице
  • варикозная болезнь вен нижних конечностей
  • тревожность и бессонница
  • нарушение метаболизма и лишний вес
  • сердечно-сосудистые заболевания

Каждый офисный сотрудник мечтает снять напряжение и стресс после завершения рабочего дня. И для этого вовсе необязательно заглядывать в местный бар или нырять в бассейн — достаточно освоить приемы по растяжке и выполнять их в течение дня.

Как снять напряжение после сидячей работы: комплекс из 7 простых упражнений

Фото: freepik.com

Вернуть телу легкость и бодрость к концу рабочего дня поможет специальный комплекс приемов. Эксперт по растяжке, к. м. н., врач-остеопат Анастасия Табина подготовила 7 упражнений, которые можно выполнять в любом месте без применения специального оборудования.

Десятиминутный комплекс подойдет как женщинам, так и мужчинам

Упражнение 1

Комплекс начинается с расслабления задней поверхности шеи. Для этого немного округлите спину и захватите ладонями сиденье стула. Выпрямите спину. Прижмите подбородок к груди, согнув голову и шею. Согните локти, потянув плечи вниз. Растягивайте верхнюю часть трапециевидной мышцы. Оставайтесь в такой позе 20 секунд.

Упражнение 2

Далее потянем межлопаточное пространство. Скрестите руки перед грудью и ухватите ладонями себя за лопатки. Округлите спину, растягивая руками лопатки в стороны. Старайтесь направить вдох в область между лопатками. Дышите ровно 20 секунд.

Упражнение 3

Теперь раскроем грудную клетку. Поставьте согнутые в локтях руки на стол ладонями вверх. Отодвиньтесь от стола и провалитесь в плечах, растягивая спину и широчайшую мышцу спины. Почувствуйте вытяжение по боковой поверхности при раскрытии грудной клетки.

Как снять напряжение после сидячей работы: комплекс из 7 простых упражнений

Фото: freepik.com

Упражнение 4

Следующее упражнение выполняем на стуле. Сядьте на его край, подтяните нижний пресс. Выпрямляйте спину, стремясь макушкой вверх. Захватывая рукой спинку стула, выполните скручивание в одну сторону. Задержитесь в позе на 3-5 дыханий. Таз остается на месте. Затем в другую сторону. С каждым вдохом тянитесь вверх, а с каждым выдохом уходите глубже в скручивание. Также выполните 3-5 дыханий в этой позе.

Упражнение 5

Переходим к работе с ногами. Вытяните их вперед: колени прямые, стопы на себя. Напрягите все мышцы ног, растягивая икроножные мышцы. Задержитесь в позе на 15-20 секунд.

Упражнение 6 усиливает предыдущее упражнение

Подойдите к ножке стола и поставьте стопу на нее. Чуть сгибая колено, приближайте голень к ножке стола, растягивайте икроножную мышцу. Сохраняйте это положение в течение 15-20 секунд. Повторите прием на другую ногу.

Упражнение 7

Последнее упражнение поможет предупредить боли в спине. Для этого следует расслабить сгибатели бедра, которые часто укорачиваются и спазмируются. Встаньте спиной к стулу. Поставьте колено на стул. Согните опорную ногу и почувствуйте растяжение по передней поверхности бедра. Можно отодвинуть стул чуть дальше, чтобы усилить натяжение. Удерживайте позу по 20 секунд для каждой ноги.

Данные упражнения Анастасия Табина рекомендует использовать и в качестве утренней растяжки перед трудовым днем. Попробуйте ежедневно выполнять этот комплекс, и вы убедитесь, что будний вечер может быть приятным и легким, ведь сил хватит и на прогулки, и на посещение театра.

Фото: freepik

Новости партнеров
О чем говорят