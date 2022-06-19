Как снять напряжение после сидячей работы: комплекс из 7 простых упражнений
Анастасия Табина
Врач-остеопат
Все они выполняют в течение 8 часов привычные однотипные движения, пребывая в однообразной, порой неудобной, позе. Одни и те же мышцы укорачиваются и спазмируются на протяжении всего дня. Неудивительно, что к вечеру тело сковывает от напряжения, а сил хватает только на то, чтобы доехать до дома и упасть на диван.
День за днем сидячий образ жизни незаметно наносит вред организму: у человека появляются проблемы с физическим здоровьем и психологическим состоянием:
- появляются проблемы с шейным и грудным отделом позвоночника
- боли в спине и пояснице
- варикозная болезнь вен нижних конечностей
- тревожность и бессонница
- нарушение метаболизма и лишний вес
- сердечно-сосудистые заболевания
Каждый офисный сотрудник мечтает снять напряжение и стресс после завершения рабочего дня. И для этого вовсе необязательно заглядывать в местный бар или нырять в бассейн — достаточно освоить приемы по растяжке и выполнять их в течение дня.
Фото: freepik.com
Вернуть телу легкость и бодрость к концу рабочего дня поможет специальный комплекс приемов. Эксперт по растяжке, к. м. н., врач-остеопат Анастасия Табина подготовила 7 упражнений, которые можно выполнять в любом месте без применения специального оборудования.
Десятиминутный комплекс подойдет как женщинам, так и мужчинам
Упражнение 1
Комплекс начинается с расслабления задней поверхности шеи. Для этого немного округлите спину и захватите ладонями сиденье стула. Выпрямите спину. Прижмите подбородок к груди, согнув голову и шею. Согните локти, потянув плечи вниз. Растягивайте верхнюю часть трапециевидной мышцы. Оставайтесь в такой позе 20 секунд.
Упражнение 2
Далее потянем межлопаточное пространство. Скрестите руки перед грудью и ухватите ладонями себя за лопатки. Округлите спину, растягивая руками лопатки в стороны. Старайтесь направить вдох в область между лопатками. Дышите ровно 20 секунд.
Упражнение 3
Теперь раскроем грудную клетку. Поставьте согнутые в локтях руки на стол ладонями вверх. Отодвиньтесь от стола и провалитесь в плечах, растягивая спину и широчайшую мышцу спины. Почувствуйте вытяжение по боковой поверхности при раскрытии грудной клетки.
Фото: freepik.com
Упражнение 4
Следующее упражнение выполняем на стуле. Сядьте на его край, подтяните нижний пресс. Выпрямляйте спину, стремясь макушкой вверх. Захватывая рукой спинку стула, выполните скручивание в одну сторону. Задержитесь в позе на 3-5 дыханий. Таз остается на месте. Затем в другую сторону. С каждым вдохом тянитесь вверх, а с каждым выдохом уходите глубже в скручивание. Также выполните 3-5 дыханий в этой позе.
Упражнение 5
Переходим к работе с ногами. Вытяните их вперед: колени прямые, стопы на себя. Напрягите все мышцы ног, растягивая икроножные мышцы. Задержитесь в позе на 15-20 секунд.
Упражнение 6 усиливает предыдущее упражнение
Подойдите к ножке стола и поставьте стопу на нее. Чуть сгибая колено, приближайте голень к ножке стола, растягивайте икроножную мышцу. Сохраняйте это положение в течение 15-20 секунд. Повторите прием на другую ногу.
Упражнение 7
Последнее упражнение поможет предупредить боли в спине. Для этого следует расслабить сгибатели бедра, которые часто укорачиваются и спазмируются. Встаньте спиной к стулу. Поставьте колено на стул. Согните опорную ногу и почувствуйте растяжение по передней поверхности бедра. Можно отодвинуть стул чуть дальше, чтобы усилить натяжение. Удерживайте позу по 20 секунд для каждой ноги.
Данные упражнения Анастасия Табина рекомендует использовать и в качестве утренней растяжки перед трудовым днем. Попробуйте ежедневно выполнять этот комплекс, и вы убедитесь, что будний вечер может быть приятным и легким, ведь сил хватит и на прогулки, и на посещение театра.
Фото: freepik