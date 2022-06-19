Как снять напряжение после сидячей работы: комплекс из 7 простых упражнений

Все они выполняют в течение 8 часов привычные однотипные движения, пребывая в однообразной, порой неудобной, позе. Одни и те же мышцы укорачиваются и спазмируются на протяжении всего дня. Неудивительно, что к вечеру тело сковывает от напряжения, а сил хватает только на то, чтобы доехать до дома и упасть на диван.

День за днем сидячий образ жизни незаметно наносит вред организму: у человека появляются проблемы с физическим здоровьем и психологическим состоянием:

появляются проблемы с шейным и грудным отделом позвоночника

боли в спине и пояснице

варикозная болезнь вен нижних конечностей

тревожность и бессонница

нарушение метаболизма и лишний вес

сердечно-сосудистые заболевания

Каждый офисный сотрудник мечтает снять напряжение и стресс после завершения рабочего дня. И для этого вовсе необязательно заглядывать в местный бар или нырять в бассейн — достаточно освоить приемы по растяжке и выполнять их в течение дня.