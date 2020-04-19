Головокружения, проблемы с коленями и другие скрытые опасности йоги: рассказывают эксперты
Многие йоги, которые занимаются на протяжении долгих лет данным направлением, в зрелые годы имеют более здоровый позвоночник, чем, например, подростки. Также она очень хорошо удлиняет связки, приводит в тонус все группы мышц, которые мы не затрагиваем на обычных тренировках. Кроме того, благодаря йоге вырабатывется огромное количество эндорфинов и сератонина, и уже на первом занятии можно научиться расслабляться, убрать не только зажимы в теле, но и в голове.
Асаны, в особенности силовые, укрепляют мышцы пресса и позвоночник, что помогает избавиться от многих хронических заболеваний и болей в спине. Во время некоторых асан можно даже добиться массажа внутренних органов, например, при скручиваниях. И один из главных бонусов йоги – бесперебойная работа печени и почек, а также нормальное функционирование пищеварительной системы. Однако неужели все столь радужно и у этого вида тренировок нет никаких подводных камней?
Травмы из-за неправильного выполнения асан
К йоге, как и к любому виду спорта, следует подходить с умом. Если вы новичок в этом деле, не нужно практиковать асаны самостоятельно. Вы можете выполнить их неправильно и тем самым навредить себе. Рядом с вами обязательно должен быть грамотный тренер.
Вы должны убедиться, что рядом с вами находится сертифицированный специалист с большим опытом. Вся практика должна быть грамотно выстроена. Все асаны нужно выполнять без резких движений, мягко переходя из одной позы в другую. Далеко не все положения удастся выполнить сразу, и одно неверное движение может привести к плачевным последствиям.
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Перерастяжение мышц из-за плохого тренера
Если ваше тело не подготовлено, если вы не разогрелись перед тренировкой или специалист не уделил вам должного внимания, это может привести к перерастяжению мышц или травмам. Поэтому первым шагом в вашей практике должен быть поиск грамотного преподавателя. Он должен подобрать программу, подходящую именно вам, и объяснить выполнение каждой асаны, которая будет вам под силу и сможет вдохновлять вас.
Проблемы с суставами и связками из-за фанатичного увлечения йогой
Травмы в йоге можно получить в основном из-за того, что люди хотят сесть на шпагат за месяц тренировок, либо приступают к занятиям, имея медицинские противопоказания, о которых они, возможно, не догадываются. В результате при неправильных занятиях начинают болеть суставы и связки.
Суставы и связки могут начать болеть и по той причине, что во время растяжки происходит выброс эндорфина, и мы просто перестаем чувствовать боль. Поэтому многие, кто занимается йогой, часто повреждают колени, суставы и локти. Чтобы так не происходило, нужно следить за ощущениями во время занятий и остановиться, если чувствуется даже малейший дискомфорт, но самостоятельно сделать вывод или отследить неправильную позицию довольно тяжело.
Головокружение из-за чрезмерного увлечения перевернутыми позами
Многие начинают заниматься йогой и пробовать новые позы каждое занятие. Особенным успехом пользуются перевернутые позы. И часто люди не могут понять, почему начинает кружиться или болеть голова во время и после занятий. А это может возникать из-за повышенного давления, патологии сосудов мозга, вегетососудистой дистонии.
Боли в теле из-за начала занятий без консультации врача
Обязательно стоит посетить врача, чтобы он мог посоветовать, какие нагрузки для вашего тела будут полезны. Во многих йога-студиях сейчас есть спортивные врачи, которые смогут вас проконсультировать. Даже такие позы, как асана или лотос, могут спровоцировать боль в позвоночнике или бедрах, если у вас недостаточная подготовка или гипертония, которую может определить только врач.
Фото: freepik
Боли в спине из-за неправильно выбранного коврика
Важно подобрать правильный коврик: толщина коврика у новичка должна быть 4,5 мм, лучше выбирать импортные (они прочнее и более гибкие). На них не будет болеть спина, а тело не будет скользить по поверхности.
«Во времена карантина из-за пандемии коронавируса наш мозг не успевает следить за потоками бесконечно меняющейся информации и тех огромных трансформаций, которые вызвал в обществе пресловутый COVID-19. Вы долго анализируете и обрабатываете информацию, но тело чувствует и отражает все гораздо раньше, выдавая нам моментально психосоматические реакции на различные события. Чтобы избежать ухода в негативные состояния, можно помочь себе с помощью телесной работы. И хотя спортзалы йога-студии закрыты, если соблюдать осторожность, можно практиковать тренировки в режиме онлайн. А пока вы выбираете практику по душе, чтобы снизить уровень стресса, можно сделать простую дыхательную практику – дыхание «Удджайи» (дыхание победителя). Выполнять это дыхание можно в любой удобной для вас позе сидя. Если вы только начинаете осваивать дыхательные практики, рекомендовано сесть спиной к стене. Цикл начинать надо с полного выдоха после обычного вдоха. Вдыхайте чуть глубже, чем обычно, в верхнюю часть грудной клетки. Если не получается очень высоко, не расстраивайтесь, вдыхайте туда, куда получается сейчас. Главное, чтобы это не создавало напряжения в грудной клетке и голове. Выдох должен быть насколько это возможно длинный – от нижних ребер к нижней части живота. То есть он должен быть длиннее, чем вдох, и длиннее, чем ваш обычный спокойный выдох. Делайте несколько обычных циклов дыхания, затем переходите к следующему циклу Удджайи. Выполняйте 7-10 циклов за занятие».
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