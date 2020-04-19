Головокружения, проблемы с коленями и другие скрытые опасности йоги: рассказывают эксперты

Проблемы с суставами и связками из-за фанатичного увлечения йогой

Травмы в йоге можно получить в основном из-за того, что люди хотят сесть на шпагат за месяц тренировок, либо приступают к занятиям, имея медицинские противопоказания, о которых они, возможно, не догадываются. В результате при неправильных занятиях начинают болеть суставы и связки.

Суставы и связки могут начать болеть и по той причине, что во время растяжки происходит выброс эндорфина, и мы просто перестаем чувствовать боль. Поэтому многие, кто занимается йогой, часто повреждают колени, суставы и локти. Чтобы так не происходило, нужно следить за ощущениями во время занятий и остановиться, если чувствуется даже малейший дискомфорт, но самостоятельно сделать вывод или отследить неправильную позицию довольно тяжело.

Головокружение из-за чрезмерного увлечения перевернутыми позами

Многие начинают заниматься йогой и пробовать новые позы каждое занятие. Особенным успехом пользуются перевернутые позы. И часто люди не могут понять, почему начинает кружиться или болеть голова во время и после занятий. А это может возникать из-за повышенного давления, патологии сосудов мозга, вегетососудистой дистонии.

Боли в теле из-за начала занятий без консультации врача

Обязательно стоит посетить врача, чтобы он мог посоветовать, какие нагрузки для вашего тела будут полезны. Во многих йога-студиях сейчас есть спортивные врачи, которые смогут вас проконсультировать. Даже такие позы, как асана или лотос, могут спровоцировать боль в позвоночнике или бедрах, если у вас недостаточная подготовка или гипертония, которую может определить только врач.