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Лень не помеха! Как похудеть, лежа на диване

Лето уже наступило, а преданные жировые отложения так и не ушли? Избавиться от нескольких кило лишнего веса, кажется, так просто, но мешает один решающий фактор – лень. В нашем материале мы подобрали топ работающих диет и упражнений, которые не требуют особых усилий с вашей стороны!

Зачастую, преградой к обретению фигуры мечты становится банальная лень. И правда, большинство диет рассчитаны на то, чтобы вы полностью изменили рацион питания и повседневное расписание, добавив туда почасовой прием пищи и время для тренировок. Но, не все на это готовы. Именно для таких людей и придумали ленивые диеты и упражнения.

Топ-5 ленивых диет

1. Кефирная диета

Кефир — натуральный продукт, получаемый из цельного молока в процессе брожения, вызываемого кисло-молочными бактериями. В процессе сквашивания в кефире образуются ферменты, витамины и антибактериальные вещества, поэтому он работает как антиоксидант — улучшает внешний вид и даже продлевает молодость.

Суть диеты: В каждый из дней диеты необходимо выпивать 1,5 литра кефира и съедать дополнительный продукт (по одному в день). 1 день – 100 граммов отварной курицы 2 день – 100 граммов говядины 3 день – 100 граммов рыбы 4 день – 5 вареных картофелин 5 день – фрукты и овощи 6 день – разрешен только кефир 7 день – выход из диеты, к кефиру добавляется только минеральная вода без гада в большом количестве.

Длительность: не более 7 дней. Рекомендуется повторять не чаще одного раза в сезон.

Результат: минус 3-4 кг.

2. Огуречная диета

Огурцы на 95% состоят из воды, содержат много клетчатки, и при этом не обладают высокой энергетической ценностью – всего-то 15 ккал на 100 г. Все это делает их незаменимым продуктом диетического питания.

Суть диеты: Основу этого варианта питания составляют огуречные салаты с зеленью и овощами, заправленные 1 ст. л. масла (оливкового, льняного или кунжутного), – для восполнения полезных жиров в организме. Важно: в салаты можно добавлять натуральные специи или пряные травы, но не соль. При этом огурцы должны составлять не менее половины всего объема приготовленного блюда.

Примерное меню:

  • Завтрак – нарезка (огурцы, капуста, зелень), ржаной хлебец;
  • Обед – нарезка (огурцы, морковь, зелень);
  • Полдник – нарезка (огурцы, зелень);
  • Ужин – нарезка (огурцы, помидоры, лук).

Длительность: 7 дней.

Результат: до минус 4 кг.

3. Гречневая диета

Гречневая диета – одна из наиболее полезных, простых и в то же время эффективных монодиет. Она подойдет для любителей гречневой крупы, ведь кроме нее на протяжении недели нельзя будет ничего кушать.

Суть диеты: Гречневая крупа готовиться без соли, специй и соусов. Добавления масла и молока тоже не разрешается. Употреблять новую порцию каши разрешается, как только вы этого захотите, но важно закончить прием пищи до 19 часов. Если голод вас не отпускает, то разрешается выпить стаканчик кефира с малой долей жирности.

Выход из диеты крайне важен, не стоит сразу набрасываться на любимые продукты, вводить в рацион их необходимо постепенно.

Длительность: 7 дней.

Результат: до минус 5 кг.

4. Водная диета

Начнем с того, что эта диета не заставляет вас всю неделю пить только воду. Только вот употребление твердой пищи запрещено. Все, что вы едите, должно быть в виде крем-супов и смузи.

Суть диеты: На голодный желудок следует выпивать стакан теплой воды. Перед приемом любой пищи за 30 минут выпивайте 250 мл (стакан) чистой воды. Можно есть смузи и супы из любых овощей и фруктов, а также кефир, соки (не из пакета!) и чай.

Длительность: 7 дней.

Результат: до минус 6 кг.

5. Уксусная диета

И вот, наконец-то, мы подобрались к самой ленивой диете из всех. Ее особенность заключается в том, что вам совсем не придется менять свой рацион или режим питания. Нужно лишь добавить в меню уксусный раствор.

Суть диеты: На протяжении всего периода похудения необходимо пить натуральный яблочный уксус, разведенный в воде. Правила приема: 2 чайные ложки яблочного уксуса разводятся в стакане теплой воды, который делится на три равных части и выпивается за 30 минут перед каждым приемом пищи.

Важно! Эта диета подойдет лишь тем, кто не страдает какими-либо заболеваниями желудка.

Длительность: 1 месяц

Результат: минус 5 кг.

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