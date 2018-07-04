Лень не помеха! Как похудеть, лежа на диване

Кефир — натуральный продукт, получаемый из цельного молока в процессе брожения, вызываемого кисло-молочными бактериями. В процессе сквашивания в кефире образуются ферменты, витамины и антибактериальные вещества, поэтому он работает как антиоксидант — улучшает внешний вид и даже продлевает молодость.

Суть диеты: В каждый из дней диеты необходимо выпивать 1,5 литра кефира и съедать дополнительный продукт (по одному в день). 1 день – 100 граммов отварной курицы 2 день – 100 граммов говядины 3 день – 100 граммов рыбы 4 день – 5 вареных картофелин 5 день – фрукты и овощи 6 день – разрешен только кефир 7 день – выход из диеты, к кефиру добавляется только минеральная вода без гада в большом количестве.

Длительность: не более 7 дней. Рекомендуется повторять не чаще одного раза в сезон.

Результат: минус 3-4 кг.