Атлетизация — главный звездный тренд в пластике тела среди мужчин в 2022 году

В теории задача звучит довольно просто. Важных фактора всего два: мускулы в тонусе и отсутствие скрывающих их жировых отложений.

Существует огромное число программ тренировок и диет, направленных на «сушку» организма: прокачку мышц и борьбу с жировой прослойкой. Но многие мужчины терпят неудачу, причем вовсе не потому, что ленятся или нарушают режим.

Генетическая предрасположенность к определенному типу набора массы — вот ключ к отгадке. Сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки позволяют большинству людей становиться сильнее, поддерживать организм в хорошей форме, но общий вид не меняется по не зависящим от них причинам. Попытки избавиться от жировых депо с помощью ужесточения диеты и вовсе приводят к плачевным последствиям: вес уходит, но вместе с ним исчезают мышцы.

Пластическая хирургия как адекватное решение

Может ли операция, цель которой — эстетическая коррекция, сочетаться с трендом на естественность? В современном мире одно другому не противоречит.

Какую процедуру подразумевает атлетизация мужской фигуры? По сути, липосакцию высокой точности или липоскульптуру, при которой происходит прорисовка мышечного рельефа и тело приобретает подтянутый вид. То есть хирург контурирует мускулы, которые у человека и так есть, устраняя скрывающие их жировые ловушки. Чаще всего такими депо оказываются живот, поясница и бока. Иногда требуется подкорректировать очертания плеч и рук. Опираясь на мужскую анатомию и учитывая индивидуальные особенности фигуры, доктор создает гравировку брюшного пресса, бицепсов, трицепсов, зубчатых мышц и т. д., причем по итогу идеальное тело выглядит естественно. Особенность липосакции высокой точности в том, что здесь идет проработка на определенных слоях жировых клеток и образование так называемых светотеней.

В рельефе делается более глубокая липосакция для формирования определенной толщины подкожно-жировой клетчатки, чтобы фигура выглядела объемной. Если говорить об эталоне подобных операций 20 лет назад, то это будет плоский, бесформенный живот. Сейчас это не практикуется, и, выполняя липосакцию, хирург обязательно придает телу красивый объем, подчеркивая естественные складки и рельеф мышц.