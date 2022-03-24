Атлетизация — главный звездный тренд в пластике тела среди мужчин в 2022 году
Артем Коробов
Пластический хирург, эксперт в области гармонизации фигуры женщин и мужчин.
Курс на естественность, имеющий место в женской бьюти-индустрии, набирает популярность и у мужчин. Фигура должна быть развита гармонично, как у античных статуй: без чрезмерно массивных плеч, рук, не способных прижаться к корпусу, и съеденной мускулатурой шеи. Притом четко прорисованные мышцы — это идеал, за которым гонятся не только звезды.
Факторы, влияющие на видимость мышечного рельефа
В теории задача звучит довольно просто. Важных фактора всего два: мускулы в тонусе и отсутствие скрывающих их жировых отложений.
Существует огромное число программ тренировок и диет, направленных на «сушку» организма: прокачку мышц и борьбу с жировой прослойкой. Но многие мужчины терпят неудачу, причем вовсе не потому, что ленятся или нарушают режим.
Генетическая предрасположенность к определенному типу набора массы — вот ключ к отгадке. Сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки позволяют большинству людей становиться сильнее, поддерживать организм в хорошей форме, но общий вид не меняется по не зависящим от них причинам. Попытки избавиться от жировых депо с помощью ужесточения диеты и вовсе приводят к плачевным последствиям: вес уходит, но вместе с ним исчезают мышцы.
Пластическая хирургия как адекватное решение
Может ли операция, цель которой — эстетическая коррекция, сочетаться с трендом на естественность? В современном мире одно другому не противоречит.
Какую процедуру подразумевает атлетизация мужской фигуры? По сути, липосакцию высокой точности или липоскульптуру, при которой происходит прорисовка мышечного рельефа и тело приобретает подтянутый вид. То есть хирург контурирует мускулы, которые у человека и так есть, устраняя скрывающие их жировые ловушки. Чаще всего такими депо оказываются живот, поясница и бока. Иногда требуется подкорректировать очертания плеч и рук. Опираясь на мужскую анатомию и учитывая индивидуальные особенности фигуры, доктор создает гравировку брюшного пресса, бицепсов, трицепсов, зубчатых мышц и т. д., причем по итогу идеальное тело выглядит естественно. Особенность липосакции высокой точности в том, что здесь идет проработка на определенных слоях жировых клеток и образование так называемых светотеней.
В рельефе делается более глубокая липосакция для формирования определенной толщины подкожно-жировой клетчатки, чтобы фигура выглядела объемной. Если говорить об эталоне подобных операций 20 лет назад, то это будет плоский, бесформенный живот. Сейчас это не практикуется, и, выполняя липосакцию, хирург обязательно придает телу красивый объем, подчеркивая естественные складки и рельеф мышц.
Фото: freepik.com
В некоторых случаях по желанию пациента выполняется липофилинг в областях, где объем желателен, но никак не наращивается. Однако атлетизация фигуры никогда не сопряжена с внедрением силиконовых имплантов или искусственных филлеров. В ход идут только собственные ткани оперируемого: по факту происходит гармонизирующее перераспределение подкожной жировой прослойки.
Преимущества липосакции высокой точности
При обычной липосакции просто удаляется слой жировых клеток, в то время как липосакция высокой точности нацелена на проработку так называемых светотеней — на то, чтобы сделать естественные линии рельефа более выразительными. Лучший пример — область живота. Двадцать лет назад считалось приемлемым убрать жир, не придавая формы. Сейчас такой подход неактуален: следует «вылепить», подчеркнуть пресс. Липоскульптура создает объемы, а не плоскости.
Осложнения, связанные с аллергией или отторжением филлеров, исключены: они либо не используются вовсе, либо формируются из жировых клеток пациента.
Настроение и качество жизни людей, подвергшихся точечной липосакции, стабильно растет. Ведь в зеркале они видят рельеф, который действительно заслужили.
Если пациенты выполняют рекомендации врача, то эффект держится много лет и повторная операция не требуется.
Многие начинают вести более гармоничный образ жизни. Чтобы фигура оставалась такой же атлетичной, как в первый день после срока восстановления, нужны умеренная, но регулярная физическая активность и правильное питание, а не ограничения и перегрузки на тренажерах. Результат, вызывающий удовлетворение, стимулирует: пациенты следят за собой, не испытывая организм на прочность изматывающими тренировками и периодами апатии.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Атлетизация среди знаменитостей
Николай Басков
Артисту важно быть в форме. Николай не позволил себе окончательно распрощаться со стройностью: он не пренебрегал физическими нагрузками и пытался питаться правильно даже на гастролях. Последнюю проблему решила липосакция High Definition — сейчас торс певца выглядит даже лучше, чем двадцать лет назад.
Дуэйн Джонсон
Актер, известный ролями в боевиках, перекачался, и возвращение к естественной мужественности далось ему нелегко. К тому же с годами у всех меняется гормональный фон: даже самые объемные мышцы может спрятать жировая прослойка. Однако Дуэйн удачно выбрал хирурга — сейчас его рельеф смотрится и впечатляюще, и естественно.
Атлетизация фигуры подходит всем мужчинам, которые не хотят имитировать мышцы имплантами, но стремятся к более подчеркнутому, гармоничному рельефу.
Фото: Макс Светский / Passion.ru, freepik, Global Look Press