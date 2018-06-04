Почему одни домохозяйки выглядят на миллион, а другие не могут привести себя в форму

Муж, дети, семья

Не надо постоянно оправдываться детьми, мужем и домашними заботами. Это то, что, появившись однажды, навсегда остается в жизни женщины, даже когда она уже станет бабушкой. Весь фокус исключительно в том, как вы организуете свое время и мотивируете себя.

Да, придется, конечно, чем-то пожертвовать, поменять приоритеты. Например, моя дочь просыпалась в 6 утра, я ее кормила, сажала в манеж и сразу начинала кардиотренировку рядом с ней. Визуальный контакт, припасенные рядом игрушки, которыми я могла отвлечь ребенка в случае необходимости, давали протянуть до 40 минут. Так я вписала в свою жизнь кардио. А могла бы с утра пораньше мыть полы, но я решила, что тренировка мне важнее.

Вторая тренировка — силовая, я приспособилась заниматься час вечером. Маленькие дети спят больше взрослых. Главное, использовать это время с пользой для себя. У нас режим сложился таким образом, что дочка засыпала в 6 вечера и просыпалась на кормление около 12 ночи. Этого времени мне хватало, чтобы немного разгрести домашние дела и потренироваться.

Пожалуй, оставим вам краткий мастер-класс по совмещению тренировок и заботы о детях.