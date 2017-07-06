Кто из нас хоть раз не мечтал скорреткировать, наверное, самую выдающуюся часть лица – нос? Но стоит только начать вбивать в Интернете все интересующие вопросы по этой теме, как начиает болеть голова от переизбытка информации. Вот почему мы решили спросить самые основные нюансы ринопластики не у поисковика, а у настоящего и очень успешного пластического хирурга. Скорее читайте, в чем главные преимущества операции и как она должна проходить.

На что нужно обращать внимание при операции?

Продвинутые хирурги уже не задирают кончик носа, как это делали раньше, с расчетом на то, что он с годами опустится и встанет на свое место. Результат должен быть виден сразу.

Должна быть задана правильная форма ноздри, не треугольная, которая сразу выдает факт операции и является стигматом оперированного носа.

Спинка носа формируется особо тщательным образом, благодаря чему она приобретает очерченные формы, без неэстетичных расширений в костной части и в виде восьмерки, которая видна у пациентов в фас. Такое все еще можно наблюдать у многих хирургов. Это называется деформация в виде перевернутой буквы V.

Важной эстетической единицей является колумелла (перегородка преддверия носа), провисание которой должно образовывать полукруг и ни в коем случае не прямую линию, что делает нос выглядящим как обрубок.

Как влияет ринопластика на дыхание?

В случае, когда после операции меняется дыхание человека, мы говорим о септопластике. Это пластика носовой перегородки, которая делается обязательно в 100% случаев, а так же часто одновременно по показаниям проводится работа с нижними носовыми раковинами – вазотомия, конхопластика. Это максимально улучшает дыхание после операции в течение жизни.

Какая анастезия необходима для ринопластики?

Наркоз представляет собой комбинацию местной анестезии с общим наркозом, что позволяет сократить количество введения необходимых препаратов и делает выход из наркоза комфортным и быстрым сразу после окончания операции. Пациент просыпается на операционном столе и через 5-10 минут оказывается в палате. Первые полчаса с пациентом в обязательном порядке сидит постовая сестра, а рядом с кроватью есть кнопка вызова персонала. В реабилитационный период пациент всегда может обратиться с любым вопросом в клинику.

Я разработал свою собственную технологию, которую назвал конструкционная ринопластика. Это значит, что в ходе операции создается такая конструкция, которая будет стабильной до конца жизни.
Владислав Семенович Григорянц
пластический хирург и генеральный директор клиники экспертной косметологии «Арбат Эстетик»

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