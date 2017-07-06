Все, что вы должны знать о ринопластике
Кто из нас хоть раз не мечтал скорреткировать, наверное, самую выдающуюся часть лица – нос? Но стоит только начать вбивать в Интернете все интересующие вопросы по этой теме, как начиает болеть голова от переизбытка информации. Вот почему мы решили спросить самые основные нюансы ринопластики не у поисковика, а у настоящего и очень успешного пластического хирурга. Скорее читайте, в чем главные преимущества операции и как она должна проходить.
Я разработал свою собственную технологию, которую назвал конструкционная ринопластика. Это значит, что в ходе операции создается такая конструкция, которая будет стабильной до конца жизни.
Владислав Семенович Григорянц
пластический хирург и генеральный директор клиники экспертной косметологии «Арбат Эстетик»