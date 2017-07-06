Кто из нас хоть раз не мечтал скорреткировать, наверное, самую выдающуюся часть лица – нос? Но стоит только начать вбивать в Интернете все интересующие вопросы по этой теме, как начиает болеть голова от переизбытка информации. Вот почему мы решили спросить самые основные нюансы ринопластики не у поисковика, а у настоящего и очень успешного пластического хирурга. Скорее читайте, в чем главные преимущества операции и как она должна проходить.

На что нужно обращать внимание при операции?

Продвинутые хирурги уже не задирают кончик носа, как это делали раньше, с расчетом на то, что он с годами опустится и встанет на свое место. Результат должен быть виден сразу.

Должна быть задана правильная форма ноздри, не треугольная, которая сразу выдает факт операции и является стигматом оперированного носа.

Спинка носа формируется особо тщательным образом, благодаря чему она приобретает очерченные формы, без неэстетичных расширений в костной части и в виде восьмерки, которая видна у пациентов в фас. Такое все еще можно наблюдать у многих хирургов. Это называется деформация в виде перевернутой буквы V.

Важной эстетической единицей является колумелла (перегородка преддверия носа), провисание которой должно образовывать полукруг и ни в коем случае не прямую линию, что делает нос выглядящим как обрубок.